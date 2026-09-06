Kurtuluş mirası: Aydın'ın 7 Eylül'ü 104. yılında

Başkanın mesajı:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı vesilesiyle yayımladığı mesajda 7 Eylül'ün taşıdığı anlamı ve sorumluluğu dile getirdi. Çerçioğlu, Aydınlıların işgale karşı gösterdiği kararlılık, cesaret ve vatan sevgisinin kentin kurtuluşunda belirleyici rol oynadığını belirtti.

Efelerin ve kahramanların rolü:

Mesajında Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Albay Şefik ve Çete Ayşe gibi isimlerin kent genelinde yürüttüğü mücadeleye dikkat çeken Çerçioğlu, Aydın'ın iki kez işgal edilip iki kez kurtuluş destanı yazmasının altını çizdi. Bu kahramanların fedakârlıklarının, Aydınlıların sarsılmaz iradesi ile birleşerek özgürlüğe kavuşmanın yolunu açtığını vurguladı.

Cumhuriyet ve gelecek sorumluluğu:

Çerçioğlu, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen Milli Mücadele'nin sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmanın önemine işaret etti. 7 Eylül'ün sadece geçmişte kazanılmış bir zafer olmadığını; aynı zamanda vatana ve Cumhuriyete karşı taşıdığımız sürekli bir sorumluluğu hatırlattığını belirtti.

Başkan, efelerin mirasının yaşatılmasının ve Atatürk'ün çağdaşlık hedefinin ilerletilmesinin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti. Aydın için çalışmayı, şehrin yarınlarını birlikte güzelleştirmeyi sürdüreceklerini söyleyerek 7 Eylül Kurtuluş Günü'nü kutladı.

Mesajın sonunda Çerçioğlu, 104. yılda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını veren tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı, gazilere şükranlarını sundu ve efelerin bıraktığı bağımsızlık mirasını sonsuza dek yaşatma taahhüdünü yineledi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, AYDIN’IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ İÇİN BİR MESAJ YAYIMLADI.