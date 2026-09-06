Dolar 48,4143 +0,00%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,07 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Kurtuluş mirası: Aydın'ın 7 Eylül'ü 104. yılında

Başkan Özlem Çerçioğlu, 7 Eylül'ün 104. yılında efelerin cesaretini anarak Cumhuriyetin korunması ve gelecek nesillere bırakılmasının önemini vurguladı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 11:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kurtuluş mirası: Aydın'ın 7 Eylül'ü 104. yılında

Başkanın mesajı:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı vesilesiyle yayımladığı mesajda 7 Eylül'ün taşıdığı anlamı ve sorumluluğu dile getirdi. Çerçioğlu, Aydınlıların işgale karşı gösterdiği kararlılık, cesaret ve vatan sevgisinin kentin kurtuluşunda belirleyici rol oynadığını belirtti.

Efelerin ve kahramanların rolü:

Mesajında Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Albay Şefik ve Çete Ayşe gibi isimlerin kent genelinde yürüttüğü mücadeleye dikkat çeken Çerçioğlu, Aydın'ın iki kez işgal edilip iki kez kurtuluş destanı yazmasının altını çizdi. Bu kahramanların fedakârlıklarının, Aydınlıların sarsılmaz iradesi ile birleşerek özgürlüğe kavuşmanın yolunu açtığını vurguladı.

Cumhuriyet ve gelecek sorumluluğu:

Çerçioğlu, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen Milli Mücadele'nin sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmanın önemine işaret etti. 7 Eylül'ün sadece geçmişte kazanılmış bir zafer olmadığını; aynı zamanda vatana ve Cumhuriyete karşı taşıdığımız sürekli bir sorumluluğu hatırlattığını belirtti.

Başkan, efelerin mirasının yaşatılmasının ve Atatürk'ün çağdaşlık hedefinin ilerletilmesinin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti. Aydın için çalışmayı, şehrin yarınlarını birlikte güzelleştirmeyi sürdüreceklerini söyleyerek 7 Eylül Kurtuluş Günü'nü kutladı.

Mesajın sonunda Çerçioğlu, 104. yılda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını veren tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı, gazilere şükranlarını sundu ve efelerin bıraktığı bağımsızlık mirasını sonsuza dek yaşatma taahhüdünü yineledi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, AYDIN’IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104....

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, AYDIN’IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ İÇİN BİR MESAJ YAYIMLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gökyüzü şöleni Simav’da şekillendi: havacılık festivali renkli gösterilere sahne...
images

Girne limanında ailelere 7/24 psikososyal destek seferberliği
images

Göl kıyısında incir şenliği: üreticiyle buluşan 12. Akçalar festivali
images

başakşehir millet bahçesi'nde kadın ve aile festivali başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Canlı yayın sırasında kapı çalınca yakalandı, hakkında 64 yıl 6 ay hapis cezası var

Gökyüzü şöleni Simav’da şekillendi: havacılık festivali renkli gösterilere sahne oldu

Orta vadeli programla ekonomik istikrar ve büyümeye odak

Teşikan yaylası'nda suyun paylaşımı için muhtarlar uyarıda bulundu

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu