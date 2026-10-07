Kuşadası yeniköy-çamlık yolunda mıcır kaynaklı takla: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yeniköy-Çamlık yolunun birinci kilometresinde seyir halindeki 35 EH 123 plakalı otomobil, yola yeni serilen mıcır nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücü E.H. direksiyon hâkimiyetini kaybedince araç yoldan çıkarak takla attı.

Müdahale ve araçtan çıkarma:

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta sıkışan sürücü ekipler tarafından çıkarıldı ve olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.

E.H., daha sonra ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde ve ilk müdahale sürecinde herhangi bir başka yaralanma bildirilmedi.

Olayla ilgili işlem:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza sebebi olarak belirtilen yola yeni serilen mıcır ve bunun sürüş koşullarına etkisi soruşturmanın odak noktaları arasında bulunuyor.

KUŞADASI’NDA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI