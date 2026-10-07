Dolar 49,1924 +0,03%
Euro 54,9927 -0,64%
Bist 12.060,42 -2,54%
Altın Gram 6.494,09 -1,93%
EUR/USD 1,1174 -0,78%
Brent Petrol 101,82 +1,23%
--°

Kuşadası yeniköy-çamlık yolunda mıcır kaynaklı takla: sürücü hastaneye kaldırıldı

Yeniköy-Çamlık yolunun 1. kilometresinde mıcır nedeniyle kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu sürücü E.H. yaralandı ve Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kuşadası yeniköy-çamlık yolunda mıcır kaynaklı takla: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yeniköy-Çamlık yolunun birinci kilometresinde seyir halindeki 35 EH 123 plakalı otomobil, yola yeni serilen mıcır nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücü E.H. direksiyon hâkimiyetini kaybedince araç yoldan çıkarak takla attı.

Müdahale ve araçtan çıkarma:

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta sıkışan sürücü ekipler tarafından çıkarıldı ve olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.

E.H., daha sonra ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde ve ilk müdahale sürecinde herhangi bir başka yaralanma bildirilmedi.

Olayla ilgili işlem:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza sebebi olarak belirtilen yola yeni serilen mıcır ve bunun sürüş koşullarına etkisi soruşturmanın odak noktaları arasında bulunuyor.

KUŞADASI’NDA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI

KUŞADASI’NDA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayıplar sürüyor: KKTC açıklarında bulunan naaş sayısı 26'ya çıktı
images

Scooter kazasında yaşamını yitiren Alper için ilk duruşma görüldü
images

Alanya'nın d-400 kavşağında çarpışma: kaza anı kamerada, 2 yaralı
images

Durakta bekleyen otobüse çarpma: Gümüşhane'de iki yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tuna nehrinde su çekildi: Bratislava'da debi 1900'den beri en düşük seviyeye indi

Elazığspor sevgisi Bahçelievler İlkokulu'nda hayat buldu

Fethiye Mahallesi'nde gençlere dijital keşif merkezi açıldı

Erken tanı hayat kurtarıyor: meme kanserinde düzenli kontrol vurgusu

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi