Kuşadası belediyesinde kabul

Atina’da düzenlenen Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonasında dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Kuşadalı sporcu Ada Yıldırım, antrenörü ve takım arkadaşlarıyla birlikte Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ile bir araya geldi.

şampiyonadaki performansı:

Organizasyonda 68 ülkeden sporcunun mücadele ettiği turnuvada ringe çıkan Ada Yıldırım, güçlü rakipleri karşısında sergilediği performansla dünya ikinciliğini elde ederek ülke ve kent adına önemli bir başarıya imza attı. Elde edilen gümüş madalya, Kuşadası'nın yetiştirdiği sporcuların uluslararası arenada dikkat çektiğinin göstergesi oldu.

ziyaretin içeriği ve gelecek hedefleri:

Ziyarette Ada Yıldırım, antrenörü Bayram Keskinkılıç ve takım arkadaşlarıyla şampiyona sürecini, hazırlık dönemini ve ringde yaşadıklarını paylaştı. Dünya şampiyonasında ikinci kez ikincilik derecesi elde ederek istikrarını sürdüren Yıldırım, kazandığı gümüş madalyanın kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyerek en büyük hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu vurguladı.

Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ziyarette sporcu ve teknik ekibi tebrik etti, başarılarında emeği geçenleri kutladı ve topluluk adına hediyelerini takdim ederek gelecekteki müsabakalarda başarı diledi. Samimi atmosferde gerçekleşen görüşme, Kuşadası'nın genç sporcularını destekleme kararlılığını bir kez daha gösterdi.

ATİNA’DA DÜZENLENEN DÜNYA GENÇLER MUAY THAİ ŞAMPİYONASI’NDA DÜNYA İKİNCİSİ OLARAK GÜMÜŞ MADALYA KAZANAN KUŞADALI ADA YILDIRIM, ANTRENÖRÜ VE TAKIM ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE KUŞADASI BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TAHSİN DEMİRTAŞ İLE BİR ARAYA GELDİ