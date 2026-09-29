Kuşadası'nda jandarma baskını: uyuşturucu ve silahlarla gözaltı

Kuşadası'nda jandarma baskını

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı yönündeki istihbaratı değerlendirerek D.D. (38) isimli şahsın adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, ele geçirilenler ve gözaltına alınan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

operasyon ve ele geçirilenler:

Aramalarda 15 gram metamfetamin, 1 adet bong aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet tüfek, 3 adet tabanca, 14 adet av tüfeği fişeği, 1 adet cep telefonu ve 13 bin TL nakit bulundu. Ele geçirilen madde ve materyallere el konuldu.

soruşturma ve bölgedeki çalışmalar:

Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı. Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE UYUŞTURUCU İMAL VE TİCARETİNİN YAPILDIĞI BELİRLENEN ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ, 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.