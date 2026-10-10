Kuşadası'nda oto galerinin önünde gece yarısı araçlar kundaklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir oto galerinin önünde park halindeki iki otomobil, iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından benzin dökülerek ateşe verildi. Olay sonrası araçlar alevlere teslim oldu ve kullanılamaz hale geldi.

Olayın ayrıntıları:

Yangın, gece saatlerinde Kuşadası'nın Bayraklıdede Mahallesi, Kuştur mevkisinde bulunan galerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliği henüz tespit edilmedi; araçların üzerine benzin dökülmesi sonucu alevler kısa sürede büyüdü.

Görgü tanıkları ve ilk müdahale:

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak alevlere teslim olan iki araç tamamen kullanılamaz durumda kaldı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri inceleme başlattı. Soruşturmada, araçları ateşe veren kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve olayın nasıl gerçekleştiğinin tespiti için çalışmalar sürüyor. Galeri yetkilileri ve emniyet kaynakları, olayla ilgili detayların açıklanmasının soruşturmanın seyrine göre yapılacağını bildirdi.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE BİR OTO GALERİNİN ÖNÜNDE PARK HALİNDE BULUNAN 2 OTOMOBİL, KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN KİŞİ VEYA KİŞİLER TARAFINDAN BENZİN DÖKÜLEREK ATEŞE VERİLDİ. YANGINDA İKİ ARAÇ DA KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.