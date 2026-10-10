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Üzüm toplarken düşen 77 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Alaplı'da üzüm toplamak için çıktığı merdivenden düşen 77 yaşındaki Alim Tosun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; jandarma soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 21:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Üzüm toplarken düşen 77 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Alaplı'da üzüm toplama kazasında 77 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi Fındıkağalı köyünde meydana gelen olayda, Alim Tosun (77) çardağa dayadığı merdivene çıkarak üzüm toplamaya başladı. İddiaya göre merdivendeyken başı dönen Tosun dengesini kaybederek zemine düştü ve ağır yaralandı.

Olayın detayları:

Aile fertleri düşmenin ardından derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; ağır yaralı olarak sedye ile alınan Tosun, ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Tosun kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sırasında Tosun'un merdivende bulunduğu esnada başının döndüğünün bildirildiği, bu bilginin iddia olarak kayda geçtiği belirtildi.

Sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Olay yerindeki ekiplerin müdahalesi ve hastanede yapılan tıbbi işlemler sonrasında hayatını kaybeden Tosun'un ölüm nedeninin tespiti ve olayın tüm yönleri için jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Yetkililer, kazanın oluş şeklinin ayrıntılarıyla incelendiğini açıkladı.

ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE ÜZÜM TOPLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI MERDİVENDEN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN 77...

ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE ÜZÜM TOPLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI MERDİVENDEN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN 77 YAŞINDAKİ ALİM TOSUN, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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