Kütahya jandarmadan kadınlara kapsamlı eğitim

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Tavşanlı ve merkezde düzenledikleri faaliyetlerle kadınlara yönelik farkındalık çalışmaları yürüttü. Etkinliklerde Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı görev aldı.

eğitim içeriği ve hedefleri:

Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kablo sanayi şirketinde çalışan kadınlara yönelik verilen eğitimlerde, 6284 sayılı Kanun kapsamında haklar ve korunma yolları anlatıldı. Narkotikle mücadele kapsamında ise En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı; ayrıca siber güvenlik oturumlarında kişisel verilerin korunması ve dijital farkındalık konuları ele alındı.

kamu bilgilendirmesi ve KADES uygulaması:

Kütahya Sera Alışveriş Merkezi'nde paydaş kurum ve kuruluşların katılımıyla açılan bilgilendirme standında, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi. Stand çalışmasında kadınlara KADES hakkında bilgi verildi ve toplam 102 kadının cep telefonuna KADES uygulaması yüklendi; uygulamanın kullanımı hakkında da uygulamalı açıklamalar yapıldı.

Jandarma yetkilileri, düzenlenen eğitim ve stand çalışmalarının kadınların hem fiziksel hem dijital güvenliğini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti ve benzer farkındalık faaliyetlerinin süreceğini aktardı.

KÜTAHYA JANDARMASINDAN KADINLARA ŞİDDET, NARKOTİK VE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ