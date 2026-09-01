Kütahya sokaklarında kent estetiğini ve tarihi dokuyu gözeten sağlıklaştırma çalışması

saha incelemesi:

Vali Musa Işın, Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında çalışmaların yürütüleceği alanda kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Proje sahasında yetkililerden planlanan uygulamalar ve zamanlama hakkında bilgi alan Vali Işın, mevcut yapıların ve iş yerlerinin durumu hakkında yerinde tespitlerde bulundu.

İnceleme sırasında proje uygulamalarının saha koşulları göz önünde bulundurularak düzenleneceği, uygulamanın teknik ve estetik boyutlarının birlikte ele alınacağı not edildi. Yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda projenin uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

esnaf ve vatandaşla görüşmeler:

Vali Işın, saha ziyaretinde bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri ve önerileri dinledi; şikâyet ve beklentilere ilişkin notlar aldırdı. Sohbetler sırasında bölge halkının projenin hem kent estetiğine hem de ticari hayata katkı sağlaması yönündeki beklentileri paylaşıldı.

"Amacımız, şehrimizin tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak bu bölgemizi daha güzel ve nitelikli bir görünüme kavuşturmak. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın görüşlerini de dikkate alarak kent estetiğine değer katacak, bölgenin ticari canlılığını artıracak güzel bir çalışma gerçekleştireceğiz"

Vali Işın, çalışmaların bölgenin tarihi kimliğine uygun yürütüleceğini vurgulayarak, sürecin şeffaf ve katılımcı bir yaklaşımla ilerleyeceğini ifade etti.

KÜTAHYA VALİSİ IŞIN, SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU