Kütahya'da eğitimciler öğrenci merkezli öğretim için bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile UNICEF iş birliğinde yürütülen Temel Eğitimde Öğrenme Kayıplarının Giderilmesi ve Öğretimin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen Eğitici Eğitimi Programı, Kütahya'da başladı. Program 12-14 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor ve açılışa Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz katıldı.

Eğitimin odağı:

Üç gün sürecek eğitimlerde öncelik, öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin tespit edilmesi ve bu eksikliklerin giderilmesine yönelik öğretim süreçlerinin güçlendirilmesi üzerine. Programda öğrenme kayıplarının belirlenmesi, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi ile farklılaştırılmış öğretim uygulamaları ele alınıyor. Eğitimlerin hedefi, öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını saptayarak akademik gelişimlerini desteklemek ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmektir.

İçerik ve uygulamalar:

Program kapsamında teorik sunumların yanı sıra uygulamalı atölye çalışmaları ve odak grup görüşmeleri de yürütülüyor. Akademisyenlerin rehberliğinde planlanan oturumlarda katılımcılara proje için hazırlanan eğitim materyalleri, değerlendirme araçları ve etkinlik kitapları tanıtılıyor; bu materyallerin pilot okullarda uygulanmasına ilişkin süreçler paylaşılıyor.

Açılışta, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı tarafından iletilen selam ve başarı dilekleri katılımcılara aktarıldı. Kütahya'daki program, 14 Ekim 2026 tarihinde yapılacak değerlendirme çalışmaları ile sona erecek.

ÖĞRENME KAYIPLARINI GİDERME PROJESİNİN EĞİTİCİ EĞİTİMİ KÜTAHYA’DA BAŞLADI