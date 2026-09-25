Kütahya'da emniyet teşkilatından veda: Osman Elbir Çankırı'ya uğurlandı

Veda yemeği programı:

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı İl Emniyet Müdürü olarak atanan Osman Elbir için Kütahya'da veda yemeği düzenlendi. Programa Kütahya Valisi Musa Işın ile Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü teşkilat mensupları katıldı. Görev süresi boyunca Kütahya'nın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Elbir'e, emekleri, gayretleri ve özverili çalışmaları için teşekkür edildi.

katılımcılar ve teşekkür:

Toplantıda emniyet teşkilatı mensuplarının zor şartlar altında büyük fedakârlıkla görev yaptıkları vurgulandı. Katılımcılar, Elbir'in Kütahya'daki hizmetlerini takdir ederek, gösterdiği özveri ve gayrette dolayı teşekkürlerini iletti.

valinin mesajı ve temenniler:

Vali Musa Işın konuşmasında, "Devletimize sadakatiniz, milletimize bağlılığınız ve görev aşkınız bizim başımızı dik tutuyor. Sizleri çalışma arkadaşımız olduğu kadar kardeşimiz olarak da görüyoruz" dedi. Programda Elbir'e yeni görev yeri Çankırı'da başarılar dilenirken, görev hayatında ve özel yaşamında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunuldu.

OSMAN ELBİR İÇİN KÜTAHYA’DA VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ