Enderun çini atölyesinde hayat ağacı çalışması

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya’nın Balıklı Mahallesi’ndeki tarihî Enderun Konağı’nda bulunan Enderun Çini Sanat Atölyesini ziyaret etti. Ziyarette atölye sanatçıları Betül Daban ve Hasibe Taşkesdik ile bir araya gelerek, İstanbul’daki tarihî Rüstem Paşa Camiinde yer alan Hayat Ağacı motifinin birebir replikası üzerine yürütülen çalışmayı inceledi.

çalışmanın ayrıntıları:

Atölyede sergilenen parça, geleneksel çini tekniğinin incelikleri kullanılarak orijinale sadık kalınarak hazırlandı. Kızıltoprak, sanatçılardan replikasyon süreci, kullanılan malzeme ve uygulanan teknikler hakkında bilgi aldı. Çalışma; motifin formu, renk paleti ve kompozisyonuna ilişkin titiz bir uygulama örneği olarak değerlendirildi.

kültürel miras ve aktarım:

Kızıltoprak, Hayat Ağacı motifinin kökleri geçmişe, dalları geleceğe uzanan bir anlam taşıdığını ve medeniyetin sürekliliğini simgelediğini vurguladı. Çini sanatının büyük sabır ve ustalık gerektirdiğine dikkat çekerek, bu mirası yaşatan ve gelecek nesillere aktaran sanatçılar Betül Daban ve Hasibe Taşkesdik’i tebrik etti.

Rektör ayrıca, çininin yalnızca toprağa işlenen bir desen olmadığını; asırlardan geleceğe uzanan bir medeniyetin hafızasını taşıdığını ifade ederek, Kütahya’nın bu yönüyle tarih, sanat ve medeniyetin yeniden hayat bulduğu bir şehir olduğunu belirtti ve sanatçılara emekleri ile misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

KÜTAHYA ÇİNİSİNDE HAYAT AĞACI MOTİFİNİ YENİDEN İŞLEDİLER