Sinop'ta gençler tartışma pratiğiyle öne çıktı

Sinop'ta yürütülen Geleceğin Liderleri Yetişiyor projesi kapsamında düzenlenen münazara etkinliğinde lise öğrencileri, insan ile doğa arasındaki ilişkiyi farklı perspektiflerden ele aldı. Etkinlik, katılımcılara düşüncelerini yapılandırma ve karşılıklı argüman üretme fırsatı sundu.

etkinliğin içeriği:

"Çatışmıyoruz, Tartışıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi ile Sinop Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan takımlar iki ayrı tez üzerinde karşılıklı savunma yaptı. Takımlar sırasıyla İnsan doğaya hâkimdir ve İnsan doğaya hâkim değildir tezlerini savunarak, farklı bakış açılarını ve mantıksal argümanlarını sundular.

amaç ve kazanımlar:

Etkinliğin temel hedefi, öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirmekti. Ayrıca program; etkili iletişim, hitabet, ikna kabiliyeti, empati kurma, takım çalışması ve