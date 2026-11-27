Kilis Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı

Kilis Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım ve düzenleme programı kapsamında İnönü Caddesinde asfalt serimine başladı. Bölgedeki yapım işleri tamamlanır tamamlanmaz ekipler cadde üzerinde sıcak asfalt uygulamasına geçti.

çalışmaların seyri:

İlk etapta hava koşulları nedeniyle ara verilen çalışmalar, güneşli havanın etkisini göstermesiyle yeniden hız kazandı. Belediye yetkilileri, sahadaki ekiplerin asfalt serimi çalışmalarını hava şartlarının elverdiği sürece sürdüreceğini bildirdi.

Ekipler, cadde boyunca planlı bir program dahilinde ilerliyor; zemin hazırlığı, serim ve sıkıştırma etapları sırasıyla uygulanıyor. Vatandaşların ulaşımının aksamasını önlemek için çalışma alanlarında gerekli önlemler alınırken, ekiplerin iş programına göre ilerleme sağlanıyor.

hedef: güvenli ve konforlu ulaşım:

Kilis Belediyesi tarafından yürütülen bu çalışmaların amacı, şehir içi yolları daha konforlu ve güvenli hale getirmek. İnönü Caddesinde tamamlanacak asfalt çalışmasıyla birlikte bölgedeki trafik akışı ve yol standartlarında iyileşme hedefleniyor.

Belediye, hava koşullarına bağlı olarak programda değişiklik olabileceğini belirterek, vatandaşlardan çalışma süresince yönlendirmelere uymalarını ve alternatif güzergahları takip etmelerini istedi.

KİLİS’TE İNÖNÜ CADDESİ’NDE ASFALT SERİM ÇALIŞMALARI BAŞLADI