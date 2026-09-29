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Yıldırım’da iki ayda 30 bin kişi kültürle buluştu

Yıldırım Belediyesi, son iki ayda düzenlediği 32 kültür ve sanat etkinliğine 30 bin kişiyi ağırladı; amaç ilçeyi sanatın buluşma noktası haline getirmek.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Emre Koç

Yıldırım’da iki ayda 30 bin kişi kültürle buluştu

Yıldırım'da kültür ve sanata yoğun ilgi

Yıldırım Belediyesi, ilçeyi kültür ve sanatın buluşma noktalarından biri haline getirme hedefiyle son iki ay içinde düzenlediği etkinliklere yoğun katılım sağladı. 32 farklı konser, sergi, tiyatro ve söyleşi programı, yaklaşık 30 bin kişiyi ağırladı ve yerel kültür hayatına ivme kazandırdı.

etkinlik türleri ve katılım profili:

Programlar arasında konserler, sergiler, tiyatro gösterileri ve söyleşiler öne çıktı. Etkinlikler her yaştan vatandaşın ilgisini çekerken aileler, gençler ve çocukların katılımı özellikle dikkat çekti. Yerel sahnelerde gerçekleşen faaliyetler, sosyal buluşma noktalarını çeşitlendirdi ve kent yaşamına canlılık kattı.

başkanın değerlendirmesi ve sürdürülebilir hedefler:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı. Başkan Yılmaz, "Yıldırım’ı kültür ve sanatın adresi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son iki ayda gerçekleştirdiğimiz 32 kültür sanat etkinliğinde 30 bin hemşehrimizi ağırladık. Konserlerden tiyatrolara, sergilerden söyleşilere kadar sanatın farklı alanlarını Yıldırımlılarla buluşturuyoruz. Amacımız, çocuklarımızdan gençlerimize, büyüklerimizden tüm hemşehrilerimize kadar herkesin kültür ve sanat etkinliklerine kolayca ulaşabildiği bir Yıldırım oluşturmak" dedi.

Belediyenin uzun dönem verileri de etkinliklerin sürekliliğini gösteriyor: son 7 yılda düzenlenen bin 700 kültür sanat etkinliğine toplamda 1 milyon 200 bin kişi katıldı. Bu rakamlar, Yıldırım'da kültür projelerinin toplum nezdinde karşılık bulduğunu ortaya koyuyor.

YILDIRIM BELEDİYESİ’NİN SON İKİ AYDA DÜZENLENEN KONSERLERDEN SERGİLERE, TİYATRO GÖSTERİLERİ GİBİ...

YILDIRIM BELEDİYESİ’NİN SON İKİ AYDA DÜZENLENEN KONSERLERDEN SERGİLERE, TİYATRO GÖSTERİLERİ GİBİ 32 KÜLTÜR SANAT ETKİNLİĞİNE 30 BİN KİŞİ KATILDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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