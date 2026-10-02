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Kütahya'da tecrübenin ışığında huzurevinde buluşma

Kütahya Valisi Musa Işın, Dünya Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinleriyle sohbet edip taleplerini dinledi, hediyeler verdi ve pasta kesti.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kütahya'da tecrübenin ışığında huzurevinde buluşma

ziyaret ve sohbet:

Kütahya Valisi Musa Işın, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi. "Tecrübenin Işığında, Saygıyla Yan Yana" temasıyla düzenlenen programda huzurevi sakinleriyle yakından ilgilendi, sohbet ederek taleplerini ve temennilerini dinledi.

saygı ve inanç vurgusu:

Vali Işın, yaşlılara gösterilmesi gereken sevgi ve saygının yalnızca özel günlerle sınırlı olmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Bugün her ne kadar Dünya Yaşlılar Günü olsa da bizim için her gün Yaşlılar Günü’dür. Biz büyüklerimizi sadece belirli günlerde hatırlamıyoruz; onları sürekli hatırlamak ve yanlarında olmak zorundayız. Çok şükür Müslümanız, Türk milletiyiz. İnancımız, gelenek ve göreneklerimiz bize büyüklerimizi saymayı, sevmeyi ve onlara bakmayı emrediyor".

devlet desteğinin önemi:

Işın, huzurevi sakinlerinin kendilerine sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyetten mutluluk duyduğunu ifade ederek, devletin her şartta vatandaşının yanında olduğunu vurguladı ve ekledi: "Devletimiz hepimizin çatısıdır. Hepimiz devletimizin sayesinde bu topraklarda özgürce ve huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Sıkıntıya düştüğümüz zaman devletimiz elimizden tutuyor, bize yardım ediyor. Sağlık hizmetinden barınmaya, bakımdan sahiplenmeye kadar her türlü desteği devletimizden görüyoruz. Allah devletimizi daim, milletimizi payidar etsin".

Program çerçevesinde huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler takdim edilirken, yapılan duanın ardından Vali Musa Işın ve huzurevi sakinleri, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla hazırlanan pastayı birlikte kesti.

KÜTAHYA’DA DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ’NDE ANLAMLI BULUŞMA

KÜTAHYA’DA DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ’NDE ANLAMLI BULUŞMA

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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