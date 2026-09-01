Kütahya’da tedarik ağı güçleniyor: firmalar üçüncü buluşmada ortaklık arayacak

Tedarik Zinciri Buluşması kütahya iş dünyasını bir araya getiriyor:

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), kentte faaliyet gösteren firmalar arasındaki ticari bağlantıları güçlendirmek ve yerel tedarik ağını geliştirmek amacıyla üçüncü Tedarik Zinciri Buluşması'na ev sahipliği yapacak. Etkinlik, 'KUTSO ile Kütahya’da Güçlü Tedarik, Güçlü Gelecek' anlayışıyla 9 Eylül tarihinde KUTSO binasında gerçekleştirilecek.

Çeşitli sektörlerden üretici ve hizmet sağlayıcı firmaların doğrudan temas kurmasına olanak tanıyacak organizasyonda, işletmelerin yeni iş birlikleri keşfetmesi ve potansiyel tedarikçi ya da iş ortaklarıyla birebir görüşmeler yapması hedefleniyor. Etkinlik, kent içindeki ticari hareketliliğin artırılmasına ve yerel tedarik zincirinin güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Geçmişten gelen sonuçlar ve sayısal veriler:

KUTSO yönetiminin paylaştığı verilere göre, geçen yıl düzenlenen 2. Tedarik Zinciri Buluşması'nda 31 firmanın satın alma yöneticileri ve yetkilileri ile 132 tedarikçi firma bir araya geldi. Etkinlik kapsamında toplam 1.085 iş görüşmesi gerçekleştirildi ve katılımcı memnuniyeti %84 seviyesine ulaştı. Ayrıca katılımcıların %98'i etkinliğin gelecek yıl da düzenlenmesini talep etti.

Bu sayısal göstergeler, Kütahya'daki firmalar arasında ihtiyaç ile tedarik kapasitesi arasında önemli bir eşleşme potansiyelinin bulunduğuna işaret ediyor ve buluşmanın somut ticari sonuçlar doğurma kapasitesini ortaya koyuyor.

Bu yılki hedefler ve beklentiler:

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, bu yılki organizasyonda iş birliği ağını daha da genişletmeyi ve 200'ün üzerinde firma ve tedarikçiyi bir araya getirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Argat, Kütahya'nın farklı sektörlerde güçlü üretim ve hizmet kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekerek, 'Kütahya’da birbirinden farklı sektörlerde çok değerli üretim yapan, hizmet sunan ve önemli bir birikime sahip firmalarımız var. Bizim önceliğimiz, bu firmaların birbirini daha yakından tanımasını ve sahip oldukları potansiyeli birlikte değerlendirebilecekleri fırsatlar oluşturmak' dedi.

Argat etkinliğin önemini şu sözlerle özetledi: 'Bugün kurulan bir bağlantı yarının önemli bir iş birliğine dönüşebilir. Kütahya’nın kendi içindeki ticari hareketliliğini artırmak ve yerel tedarik ağımızı güçlendirmek için bu buluşmaları çok değerli buluyoruz.' Yönetim ayrıca tüm üyelere 9 Eylül'de düzenlenecek etkinliğe katılarak yeni bağlantılar kurma ve iş fırsatlarını değerlendirme çağrısında bulundu.

Organizatörler, etkinlikte sektörler arası eşleştirme, doğrudan satın alma görüşmeleri ve yeni tedarik zinciri modellerinin keşfedilmesini sağlayacak platformlar oluşturmayı planlıyor. Yerel firmaların birbirlerinin ürün, hizmet ve üretim kabiliyetlerini daha yakından tanıması amaçlanırken, ortaya çıkacak ticari ilişkilerin uzun vadede kent ekonomisine katkı sunması bekleniyor.

ESİN GÜRAL ARGAT