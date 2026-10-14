Kütahya'da Yunusemre Caddesi'nde mahkeme kararıyla yol tel ile kapatıldı

Kütahya merkezinde yoğun araç trafiğinin görüldüğü Yunusemre Caddesi üzerindeki bir yol, mahkeme kararı uyarınca tel çekilerek ulaşıma kapatıldı. Uygulama, bölgedeki sürücüler ve yerel halk tarafından dikkatle takip edilirken, kapatmanın hukuki gerekçeleri ve ulaşım düzenlemeleri merak konusu oldu.

Kararın dayanağı ve uygulama detayları:

Konuya ilişkin resmi tutanakta, uygulamanın Kütahya İcra Dairesi tarafından 2026/1432 Esas sayılı dosya kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Tutanakta, taşınmazın yol ve kaldırım olarak kullanılan bölümlerine ilişkin olarak müdahalenin men’i işlemi uygulandığı ve bu doğrultuda tel çekilerek geçişin engellendiği kaydedildi.

Yerel tepkiler ve gündeme gelen sorular:

Yolun kapatılması, güzergâhı kullanan sürücülerin alternatif rotalarını ve bölgedeki trafik akışının nasıl düzenleneceğini sorgulatıyor. Bölgede 45 yıldır yaşayan Hasan Tabak, yolun geçmişte tarla olduğunu belirterek, '45 senedir buradayım. Burası tarlaydı, daha sonra yol yaptılar. Neden kapatıldığını bilmiyoruz. Herhalde burası adamın mülküymüş, mahkemeyi kazanmış. Haklıdır bence kendisi' ifadelerini kullandı.

Yetkili kurumlar ve belediye kaynaklarından yapılacak açıklamalar, kapatma sonrası alternatif geçişler, trafik işaretlemeleri veya olası geçici düzenlemeler açısından belirleyici olacak. Şu aşamada uygulamanın mahkeme kararına dayandığı ve icra dairesince fiilen yerine getirildiği bilgisi netleşmiş durumda; ancak bölgedeki günlük ulaşımın nasıl şekilleneceği takip edilmeye devam ediyor.

Kütahya'da mahkeme kararıyla yol ulaşıma kapatıldı