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Kütahya'dan seramikle Çin'e: DPÜ'lü akademisyene iki ödül

Dr. Canan Güneş, Çin'in Rongxian kentindeki ISCAEE sempozyumunda eserleri müzede kalıcı sergilenecek ve iki ödül kazandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kütahya'dan seramikle Çin'e: DPÜ'lü akademisyene iki ödül

ödüller ve sergi:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Canan Güneş, Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Rongxian kentinde düzenlenen Uluslararası Seramik Sanatı, Kültürü, Eğitimi ve Değişimi Sempozyumu'nda (ISCAEE) çalışmalarından dolayı iki ayrı ödül aldı.

etkinlik detayları:

Sempozyum, farklı ülkelerden sanatçı ve akademisyenleri bir araya getirip sergi, konferans ve kültürel etkinlikler aracılığıyla seramik sanatını, kültürünü ve eğitimini tartıştı. Ortak sergide Türk sanatçı ve akademisyenlerin eserleri de yer aldı; Güneş'in eserlerinin de bulunduğu çalışmaların Rongxian'daki müzede kalıcı olarak sergilenmesine karar verildi.

sunum ve temsil:

Güneş, program kapsamında düzenlenen 11. Çay Kültürü Konferansı'na ortak sunumuyla katkı sağladı ve Türk çay kültürünün uluslararası katılımcılara tanıtılmasına destek verdi. Organizasyon komitesi, gerçekleştirdiği sanatsal çalışmalar ve sunduğu katkılar nedeniyle kendisini iki ödülle ödüllendirdi; böylece Türkiye ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi uluslararası platformda temsil edilmiş oldu.

Türk kadını olarak ülkemin sanatını ve kültürünü uluslararası bir platformda temsil etmekten büyük gurur ve mutluluk duydum dedi.

KÜTAHYA DPÜ’LÜ AKADEMİSYENE ÇİN’DE İKİ ÖDÜL

KÜTAHYA DPÜ’LÜ AKADEMİSYENE ÇİN’DE İKİ ÖDÜL

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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