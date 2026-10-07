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Kütahya'nın coğrafi işaretli tatları Afyon'da çiniyle buluştu

Kütahya Belediyesi, 8. Afyon Gastronomi Festivali'nde çini ve seramik sunumlarıyla Paşa Helvası dahil coğrafi işaretli lezzetlerini tanıttı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kütahya'nın coğrafi işaretli tatları Afyon'da çiniyle buluştu

Kütahya'nın standı festivalde ilgi çekti:

Kütahya Belediyesi, bu yıl 8'incisi düzenlenen Afyon Gastronomi Festivali'nde kentin zengin mutfak kültürünü ve coğrafi işaretli yöresel ürünlerini tanıttı. Festival alanında kurulan Kütahya standı, ziyaretçilere sunduğu lezzetlerle dikkat çekti.

çini ve seramikle sunum vurgusu:

Standta yemeklerin sunumunda Kütahya'nın önemli kültürel değerleri arasında yer alan çini ve seramik ürünleri kullanıldı. Geleneksel sunum düzeni, kent kimliğini öne çıkararak ziyaretçilerin ilgisini topladı.

paşa helvası ve yöresel lezzetlerin tanıtımı:

Kütahya'nın coğrafi işaretli ürünlerinden Paşa Helvası da festivalde tanıtılan lezzetler arasındaydı. Kendine özgü tadı ve geçmişten günümüze uzanan hikâyesiyle Paşa Helvası, festival konuklarına ikram edildi ve beğeni kazandı.

Gastronomi kültürü ile çini ve seramik sanatının bir arada tanıtıldığı Kütahya standı, ziyaretçilerden ilgi gördü. Festival aracılığıyla kentin yöresel lezzetlerinin yanı sıra kültürel değerlerinin ve marka ürünlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması hedeflendi.

KÜTAHYA’NIN COĞRAFİ İŞARETLİ LEZZETLERİ AFYON GASTRONOMİ FESTİVALİ’NDE TANITILDI

KÜTAHYA’NIN COĞRAFİ İŞARETLİ LEZZETLERİ AFYON GASTRONOMİ FESTİVALİ’NDE TANITILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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