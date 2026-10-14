Yol sulara teslim oldu: D-650'de mahsur kalan araçlar tahliye ediliyor

Sağanak sonrası D-650'de ulaşım kesildi

Sakarya genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' uyarısının ardından etkili olan kuvvetli yağışlar kısa sürede olumsuzluklara yol açtı. Aşırı yağış sonucu Adapazarı Karasu istikametindeki D-650 kara yolunda su birikintileri ve çamur nedeniyle ulaşım tamamen durdu.

Mahsur kalanlar ve ilk müdahale:

Sel nedeniyle kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekipleri, araçlarında kalan vatandaşları güvenli bölgelere tahliye etmek için çalışma başlattı. Ekipler, öncelikle riskli noktalarda bekleyen ve hareket edemeyen sürücülere ulaşmaya odaklandı.

Güvenlik önlemleri ve yol çalışmaları:

Güvenlik güçleri kara yolunda önlem alarak trafiği alternatif güzergâhlara yönlendiriyor. Ekiplerin, yoldaki suyu tahliye etme ve mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor; ulaşımın normale dönmesi için birlikte yürütülen çalışmalar sürüyor. Yetkililer, bölgedeki vatandaşları uyararak benzer durumlarda acil durum ekiplerini beklemelerini ve tehlikeli noktalara yaklaşmamalarını istiyor.

ADAPAZARI KARASU YOLU ÜZERİ LİMANDERE KAVŞAĞINDA JANDARMA EKİPLERİNCE YOL ULAŞIMA KAPATILDI