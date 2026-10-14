Dolar 49,4065 +0,08%
Euro 55,1126 -0,27%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.556,35 +0,48%
EUR/USD 1,1159 -0,39%
Brent Petrol 106,06 +0,00%
--°

Gaziantep'te şimşek gösterisi: gece bir saat boyunca gündüze döndü

Gaziantep'te gece başlayan yoğun şimşek fırtınası yaklaşık bir saat aralıksız sürdü; sağanak yağış sokaklarda su birikintileri ve trafikte aksamalara yol açtı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 23:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Gaziantep'te şimşek gösterisi: gece bir saat boyunca gündüze döndü

şehir gökyüzünde şimşek gösterisi:

Gaziantep merkezinde gece saatlerinde aniden yoğunlaşan şimşek aktivitesi, kısa sürede gökyüzünü aydınlatarak geceyi gündüze çevirdi. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız devam eden fırtınaya yoğun gök gürültüsü eşlik etti.

Şimşeklerin sık aralıklarla çakması, kent genelinde özellikle görsel olarak belirgin bir etki yarattı ve hava koşullarında ani değişikliklere neden oldu.

sağanak yağışın yol açtıkları:

Şimşek fırtınasını takip eden gök gürültülü sağanak, kısa sürede etkisini artırdı. Yağışın yoğunluğu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve bazı noktalarında su tahliyesi süreksiz kaldı.

Oluşan su birikintileri trafikte aksamalara yol açarken, sürücüler ve yayalar için görüş mesafesi zaman zaman düştü.

Kente gök gürültülü yağışın gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer ve vatandaşlar hava koşullarına karşı tedbirli olmaya devam etti.

Gaziantep’te art arda şimşekler çaktı: Gece gündüze döndü

Gaziantep’te art arda şimşekler çaktı: Gece gündüze döndü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sarıyer'de sağanak hayatı aksattı, Kemerburgaz Caddesi su altında kaldı
images

Karasu'da sağanak hayatı felç etti, araçlar sele kapılarak sürüklendi
images

Şiddetli yağış Armutlu'da günlük hayatı durdurdu, kahvehanede vatandaşlar mahsur...
images

Geceyi gündüze çeviren şimşekler Kozan'da etkili oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vinç kurtarma çalışması sırasında eşek sahibine doğru ilerledi

Yağmur sonrası kaygan zemin refüjde takla attırdı: sürücü hastaneye kaldırıldı

İnegöl'de kullanılmayan büyükbaş çiftliği yangında ağır hasar gördü

Samsunspor'da rota değişti: Nenad Bjelica göreve başladı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı