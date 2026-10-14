Gaziantep'te şimşek gösterisi: gece bir saat boyunca gündüze döndü

şehir gökyüzünde şimşek gösterisi:

Gaziantep merkezinde gece saatlerinde aniden yoğunlaşan şimşek aktivitesi, kısa sürede gökyüzünü aydınlatarak geceyi gündüze çevirdi. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız devam eden fırtınaya yoğun gök gürültüsü eşlik etti.

Şimşeklerin sık aralıklarla çakması, kent genelinde özellikle görsel olarak belirgin bir etki yarattı ve hava koşullarında ani değişikliklere neden oldu.

sağanak yağışın yol açtıkları:

Şimşek fırtınasını takip eden gök gürültülü sağanak, kısa sürede etkisini artırdı. Yağışın yoğunluğu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve bazı noktalarında su tahliyesi süreksiz kaldı.

Oluşan su birikintileri trafikte aksamalara yol açarken, sürücüler ve yayalar için görüş mesafesi zaman zaman düştü.

Kente gök gürültülü yağışın gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer ve vatandaşlar hava koşullarına karşı tedbirli olmaya devam etti.

Gaziantep’te art arda şimşekler çaktı: Gece gündüze döndü