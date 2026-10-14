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Merzifon'da Yıldırım-2026 tatbikatı tamamlandı: seferberlik hazırlığı ve anma

Amasya'nın Merzifon ilçesinde gerçekleştirilen Yıldırım-2026 seferberlik tatbikatı, bin 19 personelin katılımıyla 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı koordinasyonunda bir hafta sürdü.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 23:42

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Merzifon'da Yıldırım-2026 tatbikatı tamamlandı: seferberlik hazırlığı ve anma

Merzifon'da Yıldırım-2026 tatbikatı tamamlandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen Yıldırım-2026 Seferberlik Tatbikatı, bin 19 personelin katılımıyla başarıyla tamamlandı. Tatbikat, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı koordinasyonunda yürütüldü ve adını Amasyalı şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan’ın anısına taşıdı.

tatbikatın kapsamı ve yürütülüşü:

Bakanlığın paylaştığı bilgiye göre tatbikat bir hafta sürdü. Uygulamalar boyunca birliklerin hazırlık seviyesi, eğitim disiplini ve koordinasyon yeteneği öne çıktı. Paylaşılan görüntüler, personelin hazırlık prosedürleri ve sahadaki koordinasyonunun vurgulanmasına olanak sağladı.

bakanlığın değerlendirmesi ve kamuya yansımaları:

Milli Savunma Bakanlığı, tatbikat görüntülerini sosyal medyada paylaşırken tatbikatın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek hazırlık seviyesini, disiplinini ve vatan sevgisini gösterdiğini belirtti. Bu paylaşım, tatbikatın hem saha hazırlığını hem de moral ve anma boyutunu kamuoyuna aktardı.

Adı bir şehidin anısına verilen tatbikat, hem harekât hazırlığına verilen önemi hem de şehit anısına saygıyı bir arada ortaya koydu. Tatbikatın görüntüleri ve Bakanlık değerlendirmesi, hazırlık süreçlerinin görünür kılınmasına katkı sağladı.

Yıldırım-2026 Seferberlik Tatbikatı tamamlandı

Yıldırım-2026 Seferberlik Tatbikatı tamamlandı

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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