Kuyucak’ta 104. kurtuluş yıldönümü konserler, ödüller ve zeybekle kutlandı

Kuyucak’ta kurtuluş coşkusu sahnede ve meydanda sürdü

Kuyucak ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşun 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 5 Eylül Kurtuluş şenlikleri, halk konserleri, ödül töreni ve halk oyunlarıyla geniş katılımla gerçekleşti. Etkinlikler akşam saatlerinde ilçenin merkezinde kurulan sahnede devam etti ve Kuyucaklılar gece boyunca coşkuyla eşlik etti.

Sanatçılar sahnede coşturdu:

Sahne programında önce Anadolu rock geleneğini modern dokunuşlarla yorumlayan Gökhan Atay yer aldı. Sevilen repertuarıyla izleyiciyi hareketlendiren Atay’ın ardından, sazıyla türkülere hayat veren İsmail Uğurlu dinleyicilere duygulu anlar yaşattı. Gecenin finalinde ise Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Sabahat Akkiraz en güzel eserlerini Kuyucaklılarla paylaştı ve konseri şenlik gecesinin doruk noktası haline getirdi.

Etkinlik programı ve ödül töreni:

Şenlikler kapsamında düzenlenen Kuyucak Belediye Başkanlığı 5 Eylül Kurtuluş Bayramı Kurşun ve Trap Atış Yarışmasında dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından ödüller takdim edildi. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, ilçenin gururu atletizm sporcusu Sude Naz Bayar'a ödülünü vererek başarılarının devamını diledi.

Başkan Doğanca günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919’dan başlayan kurtuluş mücadelesinin 9 Eylül 1922’de sona erdiğini anımsatarak, 5 Eylül tarihinin Kuyucak için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Konuşmasının sonunda alandaki vatandaşlarla birlikte Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini hep bir ağızdan okuyan Doğanca, şehitlere saygı duruşunda bulundu.

Programın ilerleyen bölümünde Başkan Uğur Doğanca ve protokol üyeleri zeybek oynayarak hem sahnede hem de alanda büyük bir coşku yarattı. Doğanca ayrıca, Kurtuluş mücadelesinde yaşamını yitiren Kuyucaklı şehit Bahri Uçuş'u rahmetle andı ve tüm şehitlere minnet sundu.

Gecede yerel halkın yoğun katılımı, konserlerin çeşitliliği ve spor ödüllerinin verilmesiyle birlikte, 5 Eylül Kurtuluş şenlikleri hem eğlenceyi hem de anma ritüellerini bir arada barındıran bir program olarak kayıtlara geçti. Etkinlikler, ilçede birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiği mesajını bıraktı.

KUYUCAK’TA KURTULUŞ COŞKUSU KONSERLERLE TAÇLANDI