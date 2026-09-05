Kuyucak'ta otoyolda arkadan çarpışma: üç kişi yaralandı

kuyucak'ta otoyolda arkadan çarpışma

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Kuyucak mevkiinde gerçekleşen kazada, çekici tırın otomobile arkadan çarpması sonucu bir otomobilde bulunan üç kişi yaralandı.

kaza ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre Denizli yönünde seyir halinde olan K.B. idaresindeki 64 SD 600 plakalı çekici tır, aynı yönde ilerleyen Y.B. yönetimindeki 09 ASA 958 plakalı otomobile henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Y.B., H.B. ve A.B. yaralandı.

müdahale ve inceleme:

Olay yerindeki çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili jandarma ekiplerince soruşturma ve olay yerinde inceleme başlatıldı.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU’NUN KUYUCAK MEVKİİNDE ÇEKİCİNİN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.