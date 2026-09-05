Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Samsunspor stoper hattını Erakovic ile güçlendirdi

Samsunspor, FC Zenit'te oynayan Sırp stoper Strahinja Erakovic'i 2026-27 sezonu sonuna kadar kiraladı; 25 yaşındaki oyuncu savunmaya tecrübe katacak.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 16:07

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 16:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Samsunspor stoper hattını Erakovic ile güçlendirdi

transferin şartları:

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Rusya temsilcisi FC Zenit forması giyen Sırp milli stoper Strahinja Erakovic'i 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kulüp açıklamasında yeni transfere kırmızı-beyazlı camiaya hoş geldin denilerek, Erakovic'in Samsunspor ile başarılı bir sezon geçirmesi temenni edildi.

erakovic'in kariyer yolu:

22 Ocak 2001 doğumlu olan Erakovic, futbol hayatına Sırbistan'ın köklü kulüplerinden Kızılyıldız'ın altyapısında başladı ve genç kategorilerinin ardından A takıma yükseldi. Kızılyıldız ile hem Sırbistan Süper Ligi'nde hem de Avrupa kupalarında görev alan savunmacı, kariyerinde Kızılyıldız ile 4, FC Zenit ile 2 olmak üzere toplam 6 lig şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca Erakovic, Sırbistan Milli Takımı forması altında da görev aldı.

samsunspor'a katkısı:

25 yaşındaki stoperin mücadeleci oyun yapısı, disiplinli savunma anlayışı ve Avrupa kupalarında edindiği tecrübe ile Samsunspor'un savunma hattına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Kulüp yetkilileri, Erakovic'in fiziksel ve taktiksel özelliklerinin mevcut kadroyla uyumlu olduğunu ve takımın savunma dengesini güçlendireceğini vurguladı.

Resmi duyurunun ardından Erakovic'in ne zaman ilk defa Samsunspor forması giyeceği ve teknik ekibin onu hangi mevkide değerlendireceği önümüzdeki çalışmalarda netlik kazanacak. Taraftarlar ise yeni stoperin takıma uyum sürecini ve ligde yaratacağı etkileri merakla bekliyor.

SAMSUNSPOR, RUSYA TEMSİLCİSİ FC ZENİT’TE FORMA GİYEN SIRP MİLLİ STOPER STRAHİNJA ERAKOVİĆ’İ...

SAMSUNSPOR, RUSYA TEMSİLCİSİ FC ZENİT’TE FORMA GİYEN SIRP MİLLİ STOPER STRAHİNJA ERAKOVİĆ’İ 2026-2027 SEZONU SONUNA KADAR KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocaelispor, Keita ile ilişkiyi tek taraflı feshetti
images

Samsunlu genç buz patencilerden ANALİG'de 25 madalyayla büyük çıkış
images

Samsunspor yeniden toparlanma hedefiyle Kocaeli'ne gitti
images

Muğlaspor uluslararası deneyimli Korede Osundina'yı kiraladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hatay’da Yeşilköy sahilinde balıkçılar denizde hareketsiz kişi gördü, arama başlatıldı

Marmaris açıklarında anında müdahale: ticari tekneden hasta tahliye edildi

Putin, Witkoff ve Kushner'ın ziyareti öncesi Kiev'e üç günlük saldırı ara emri verdi

Yurdagül'ün liderliğinde MHP Erzurum yeni yönetimle göreve başladı

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır