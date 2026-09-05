Samsunspor stoper hattını Erakovic ile güçlendirdi

transferin şartları:

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Rusya temsilcisi FC Zenit forması giyen Sırp milli stoper Strahinja Erakovic'i 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kulüp açıklamasında yeni transfere kırmızı-beyazlı camiaya hoş geldin denilerek, Erakovic'in Samsunspor ile başarılı bir sezon geçirmesi temenni edildi.

erakovic'in kariyer yolu:

22 Ocak 2001 doğumlu olan Erakovic, futbol hayatına Sırbistan'ın köklü kulüplerinden Kızılyıldız'ın altyapısında başladı ve genç kategorilerinin ardından A takıma yükseldi. Kızılyıldız ile hem Sırbistan Süper Ligi'nde hem de Avrupa kupalarında görev alan savunmacı, kariyerinde Kızılyıldız ile 4, FC Zenit ile 2 olmak üzere toplam 6 lig şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca Erakovic, Sırbistan Milli Takımı forması altında da görev aldı.

samsunspor'a katkısı:

25 yaşındaki stoperin mücadeleci oyun yapısı, disiplinli savunma anlayışı ve Avrupa kupalarında edindiği tecrübe ile Samsunspor'un savunma hattına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Kulüp yetkilileri, Erakovic'in fiziksel ve taktiksel özelliklerinin mevcut kadroyla uyumlu olduğunu ve takımın savunma dengesini güçlendireceğini vurguladı.

Resmi duyurunun ardından Erakovic'in ne zaman ilk defa Samsunspor forması giyeceği ve teknik ekibin onu hangi mevkide değerlendireceği önümüzdeki çalışmalarda netlik kazanacak. Taraftarlar ise yeni stoperin takıma uyum sürecini ve ligde yaratacağı etkileri merakla bekliyor.

SAMSUNSPOR, RUSYA TEMSİLCİSİ FC ZENİT’TE FORMA GİYEN SIRP MİLLİ STOPER STRAHİNJA ERAKOVİĆ’İ 2026-2027 SEZONU SONUNA KADAR KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI.