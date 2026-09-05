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Tanagra'da F-4 Phantom gösteride düştü, mürettebatın akıbeti belirsiz

Tanagra Hava Üssü'ndeki Atina Uçuş Haftası gösterisinde Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait iki kişilik F-4 Phantom düştü; mürettebatın durumu henüz bilinmiyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tanagra'da F-4 Phantom gösteride düştü, mürettebatın akıbeti belirsiz

Tanagra'da F-4 Phantom gösteride düştü, mürettebatın akıbeti belirsiz

Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenen hava gösterisinde, Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait iki kişilik F-4 Phantom savaş uçağı düştü. Olay, Atina Uçuş Haftası kapsamında yapılan gösterinin sadece birkaç dakika sonrasında gerçekleşti. Kazanın ardından alandan yoğun duman yükseldi ve yerde yangın çıktı.

Kaza anı ve gözlemler:

Yunan medyasına yansıyan görüntü ve tanıklıklara göre uçak aniden irtifa kaybetti ve yere çakıldı. Olay sonrası organizatörler hızla bölgeyi tahliye etmeye başladı. Şu ana kadar resmi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; mürettebatın akıbeti henüz bilinmiyor.

Etkinliğin durumu ve planlanan tarihler:

Atina Uçuş Haftası, Yunan ve yabancı askeri uçakların katılımıyla 5 ve 6 Eylül tarihlerinde Tanagra Hava Üssü'nde gerçekleştirilmesi planlanan iki günlük bir etkinlikti. Kaza sonrası organizasyon yetkilileri gösteriyi durdurdu ve Atina Uçuş Haftası askıya alındı. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve mürettebatın durumu hakkında henüz net bilgi paylaşılmadı.

Yunanistan&#039;da F-4 Phantom savaş uçağı, hava gösterisi sırasında düştü. Mürettebatın akıbeti henüz...

Yunanistan'da F-4 Phantom savaş uçağı, hava gösterisi sırasında düştü. Mürettebatın akıbeti henüz bilinmiyor.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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