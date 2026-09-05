Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Bafra'da kırsalda yapılan baskında 63 kilogram kubar esrar bulundu

Bafra'da jandarma ekipleri yürüttükleri çalışmada I.A.'nın ikametinde ve arazisinde yaptıkları aramada toplam 63 kilogram kubar esrar ele geçirdi; şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 16:10

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 16:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bafra'da kırsalda yapılan baskında 63 kilogram kubar esrar bulundu

Bafra'da operasyonun detayları:

Samsun'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bafra ilçesinde yürüttükleri teknik ve fiziki takip neticesinde bir adrese dair bilgiye ulaştı.

Ekiplerin yönlendirmesiyle gerçekleştirilen müdahale sonucunda şüpheli olarak tespit edilen I.A. ile ilgili adres ve çevresinde kapsamlı arama yapıldı.

Arama ve ele geçirilenler:

Jandarma tarafından I.A.'nın ikametinde ve arazisinde yapılan aramalarda, paketlenmiş ve muhafaza edilmiş halde toplam 63 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon sırasında ele geçen maddelerin miktarı ve çeşidi yetkililerce tutanakla belgelendi.

Gözaltı ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak I.A. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında Cumhuriyet savcılığı koordinasyonunda adli işlemlere başlandığı bildirildi. Soruşturmanın devam ettiği, el konulan maddelerle ilgili kriminal incelemelerin süreceği aktarıldı.

Olay, bölgedeki narkotik ve asayiş çalışmaları kapsamında değerlendiriliyor; jandarma ekiplerinin benzer suçlara yönelik denetimlerinin sürdüğü kaydedildi.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 63 KİLOGRAM...

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 63 KİLOGRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Marmaris açıklarında anında müdahale: ticari tekneden hasta tahliye edildi
images

ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3. dalga: 15 gözaltı
images

Uzayan husumet Malatya'da tırla saldırıya dönüştü
images

UçakPark'taki Airbus A340 bilim merkezinde yangın söndürüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3. dalga: 15 gözaltı

Uzayan husumet Malatya'da tırla saldırıya dönüştü

Yapay zekanın millî teknolojiyle kesiştiği kapsamlı eser tanıtıldı

UçakPark'taki Airbus A340 bilim merkezinde yangın söndürüldü

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır