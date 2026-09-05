Bafra'da kırsalda yapılan baskında 63 kilogram kubar esrar bulundu

Bafra'da operasyonun detayları:

Samsun'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bafra ilçesinde yürüttükleri teknik ve fiziki takip neticesinde bir adrese dair bilgiye ulaştı.

Ekiplerin yönlendirmesiyle gerçekleştirilen müdahale sonucunda şüpheli olarak tespit edilen I.A. ile ilgili adres ve çevresinde kapsamlı arama yapıldı.

Arama ve ele geçirilenler:

Jandarma tarafından I.A.'nın ikametinde ve arazisinde yapılan aramalarda, paketlenmiş ve muhafaza edilmiş halde toplam 63 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon sırasında ele geçen maddelerin miktarı ve çeşidi yetkililerce tutanakla belgelendi.

Gözaltı ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak I.A. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında Cumhuriyet savcılığı koordinasyonunda adli işlemlere başlandığı bildirildi. Soruşturmanın devam ettiği, el konulan maddelerle ilgili kriminal incelemelerin süreceği aktarıldı.

Olay, bölgedeki narkotik ve asayiş çalışmaları kapsamında değerlendiriliyor; jandarma ekiplerinin benzer suçlara yönelik denetimlerinin sürdüğü kaydedildi.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 63 KİLOGRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.