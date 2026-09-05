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Güvenlik güçleri Şafak Mahallesi'nde havaya ateş açan şüpheliyi arıyor

Şafak Mahallesi'nde havaya ateş açıldığı ihbarı sonrası Batman'da özel harekât, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi; sokaklar ve çatılar taranıyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 16:08

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Güvenlik güçleri Şafak Mahallesi'nde havaya ateş açan şüpheliyi arıyor

Olayın ayrıntıları:

Batman'da Şafak Mahallesi 3407. Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, iddialara göre tabancayla havaya ateş açtı.

ilk müdahale ve ekip sevkiyatı:

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve özel harekât polisleri sevk edildi. Ekipler olay yerine kısa sürede intikal etti.

arama çalışmaları ve güvenlik önlemleri:

Özel harekât ekipleri sokağı güvenlik çemberine aldı ve şüphelinin yakalanması için çevredeki sokaklarda ve bina çatılarında arama başlattı.

Olayla ilgili resmi açıklama beklenirken, arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

BATMAN’DA TABANCAYLA HAVAYA ATEŞ AÇTIĞI İDDİA EDİLEN KİMLİĞİ BELİRSİZ ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN...

BATMAN’DA TABANCAYLA HAVAYA ATEŞ AÇTIĞI İDDİA EDİLEN KİMLİĞİ BELİRSİZ ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÖZEL HAREKÂT POLİSLERİ TARAFINDAN GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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