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Helikopterlerin müdahalesiyle Bursa'da orman yangını 1,5 saatte kontrol altına alındı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın, 4 helikopter ve çok sayıda ekibin müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Helikopterlerin müdahalesiyle Bursa'da orman yangını 1,5 saatte kontrol altına alındı

Büyükorhan'da tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Baloğlu köyü yakınlarında başlayan yangın önce tarım alanlarını, ardından ormanlık alanı etkiledi. Olay yerine hızla sevk edilen orman ve büyükşehir itfaiye ekipleri ile köylülerin iş birliği, yangının daha geniş bir alana yayılmasını engelledi.

Müdahale detayları:

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve 76 personel ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 5 itfaiye aracı ve 30'dan fazla personel müdahale etti. Helikopterlerin, yakındaki Büyükorhan göletinden aldığı suyla yapılan tekrarli müdahaleleri, alevlerin hızlıca bastırılmasında belirleyici rol oynadı.

Soruşturma ve soğutma çalışmaları:

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Kontrolün sağlanmasının ardından ekipler söndürme ve soğutma çalışmalarına devam etti. Yetkililer, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

BURSA&#039;NIN BÜYÜKORHAN İLÇESİNDE TARIM ALANINDA BAŞLAYIP ORMANA SIÇRAYAN YANGIN ORMAN VE BÜYÜKŞEHİR...

BURSA'NIN BÜYÜKORHAN İLÇESİNDE TARIM ALANINDA BAŞLAYIP ORMANA SIÇRAYAN YANGIN ORMAN VE BÜYÜKŞEHİR İTFAİYE EKİPLERİNİN HUMMALI ÇALIŞMASIYLA 1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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