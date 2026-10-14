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Kuzeydoğu Anadolu için sağanak uyarısı: 15-16 ekimde dikkat

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum ve Bayburt için 15 Ekim'den 16 Ekim 06.00'a kadar metrekareye 21-75 kg kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuzeydoğu Anadolu için sağanak uyarısı: 15-16 ekimde dikkat

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevrelerinde 15 Ekim Perşembe günü ilk saatlerden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacağının beklendiği bildirildi.

etki zamanlaması:

Açıklamaya göre yağışlar aralıklarla etkili olacak ve yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor. Yağışların metrekareye 21 ila 75 kilogram arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Söz konusu yağışların 16 Ekim Cuma günü saat 06.00'a kadar devam edeceği bildirildi.

olası olumsuzluklar ve alınması gereken tedbirler:

Müdürlük, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğini bildirdi. Vatandaşların ve yetkililerin bu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Uyarının sarı kod kapsamında yapıldığı belirtildi ve risklere karşı gerekli önlemlerin alınması vurgulandı.

METEOROLOJİ&#039;DEN ERZİNCAN, ERZURUM VE BAYBURT İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

METEOROLOJİ'DEN ERZİNCAN, ERZURUM VE BAYBURT İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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