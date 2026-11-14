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Zonguldak'ta istinat duvarının çözülmesi riskleri yeniden gündeme getirdi

Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi'nde, 21 Ekim'de çöken binanın ardından çatlakları genişleyen istinat duvarının önce kısmi, sonra kalan bölümü de çöktü.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 16:46

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 16:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Zonguldak'ta istinat duvarının çözülmesi riskleri yeniden gündeme getirdi

olayın gelişimi:

Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak mevkisinde, 21 Ekim tarihinde bir 3 katlı binanın çökmesinin ardından bölgede süren zemin hareketliliği, yakındaki istinat duvarında hasara yol açtı. Duvarın çatlakları genişledi; 11 Kasım tarihinde bir bölüm kontrollü ya da kendiliğinden yıkılmışken, ayakta kalan kısım daha sonra tamamen çöktü.

mağdurlar ve tahliyeler:

21 Ekim'deki çökmede enkaz altında kalan Türkan Akçaharman Özhan (74) yaşamını yitirmiş, kardeşi Kenan Akçaharman (68) ekiplerce yaralı olarak kurtarılmıştı. Diğer kardeş Kemal Akçaharman (72) ise olay sırasında evde değildi. Olay sonrası çevredeki 7 bina tedbir amacıyla tahliye edilmiş, yaklaşık 30 kişi misafirhanelere veya yakınlarına yerleştirilmişti.

güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Bölgede polis, AFAD ve zabıta ekipleri güvenlik tedbirlerini sürdürüyor; sokak bariyerlerle kapatılarak araç ve yaya geçişine izin verilmiyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanmış durumda. Zonguldak Valiliği 7 Kasım'da tehlike oluşturan istinat duvarının belediye tarafından kontrollü şekilde yıkılacağını duyurmuş, ancak duvar önce kısmen sonra kalan kısmı kendiliğinden çökmüştür.

Yetkililer ve ekipler, bölgedeki zemin hareketliliğinin devam etme riskine karşı değerlendirmelerini sürdürüyor ve halkın güvenliği için alınan tedbirler devam ediyor.

BÖLGEDE BULUNAN 2 KATLI BAŞKA BİR BİNANIN DA YIKILMA TEHLİKESİ TAŞIMASI ÜZERİNE POLİS, AFAD VE...

BÖLGEDE BULUNAN 2 KATLI BAŞKA BİR BİNANIN DA YIKILMA TEHLİKESİ TAŞIMASI ÜZERİNE POLİS, AFAD VE ZABITA EKİPLERİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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