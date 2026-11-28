Hafızlık eğitiminde öğretici motivasyonuna odaklanan seminer

Eskişehir İl Müftülüğü tarafından düzenlenen seminer, hafızlık eğitiminde motivasyonun artırılması ve eğitim süreçlerinin değerlendirilmesini amaçladı. Program Diyanet Gençlik ve Aile Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programın içeriği:

Toplantıda hafızlık eğitiminde motivasyon, öğrenci-öğretici iletişimi ve eğitim sürecinde karşılaşılan hususlar ana gündem maddeleri olarak ele alındı. Katılımcılar hem teorik yaklaşımları hem de uygulamadaki günlük sorunları paylaştı; çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Katılımcılar ve kapanış:

Seminere hafızlık Kur'an kurslarında görev yapan kadın ve erkek Kur'an kursu öğreticileri katıldı. Konuşmacılar arasında İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, Şube Müdürleri Cemil Pamuk ve İsmail Dağ ile PDR Öğretmeni Selda Çelik yer aldı.

Toplantı, katılımcıların görüşlerinin dinlenmesinin ardından hediye takdimi ve ikramla sona erdi. Seminer, öğreticilerin deneyim paylaşımı ve pratik öneriler geliştirmesi açısından önemli bir zemin sağladı.

Bu tür etkinlikler, hafız yetiştirme süreçlerinde sürekliliği ve eğitim kalitesini desteklemeye; öğreticilerin mesleki motivasyon ve dayanıklılığını güçlendirmeye katkı sağlıyor.

ESKİŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN HAFIZLIK EĞİTİMİNDE MOTİVASYONUN ARTIRILMASI VE EĞİTİM SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA SEMİNER DÜZENLENDİ.