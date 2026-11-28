Londra'da AST Akademi, İngiltere'ye kalıcı voleybol kültürü kazandırmayı hedefliyor

Londra merkezli AST Akademi Voleybol Kulübü'nün kurucusu ve başkanı Bülent Ateş, kulübün kuruluş öyküsünü, hedeflerini ve yürüttükleri çalışmaları anlattı. Kulüp; altyapı, antrenör kadrosu ve ulusal turnuvalara katılım stratejisiyle İngiltere'de sürdürülebilir bir voleybol yapısı oluşturmayı amaçlıyor.

kuruluş hikâyesi ve hedef perspektifi:

Ateş, voleybolla bağının 2003'te İstanbul'da Es Voleybol'da koordinatör olarak başladığını; 3,5 yıl içinde beş şubeye büyütme deneyimi bulunduğunu aktardı. 2006'da İngiltere'ye yerleşen Ateş, olimpiyatlarda Türk voleybol kafilesiyle yer aldığını ve covid salgını sonrası yeniden kulüp kurma kararı aldıklarını söyledi. Eşi Demet ile Barnet bölgesinde faaliyetlere başladıklarını belirten Ateş, kulübün idealini 'voleybolun Manchester United'ı ya da Chelsea'si gibi kalıcı ve üretken bir yapı bırakmak' şeklinde özetledi.

Kısa sürede hem kadın hem erkek takımlarıyla ivme yakaladıklarını söyleyen Ateş, ikinci yıldan itibaren takımlarını ülkenin en iyi 8 takımı arasına soktuklarını ve şu anda ülkenin en iyi 10 takımı arasında olduklarını vurguladı. Kulüp yönetimini güçlendirmek için bu yıl ayrıca bir yönetim kurulu oluşturulacağını da ekledi.

altyapı, sporcu seçimi ve katılım rakamları:

Ateş, sporcu seçiminde önceliklerinin spor okulu kültürüyle yetişen çocuklar olduğunu, ekonomik sürdürülebilirlik için kira ve maaşları karşılayacak bir modelle başladıklarını anlattı. Kulübün yaklaşık 25-30 Türk sporcuya sahip olduğunu; toplamda ise 200'ün üzerinde aktif sporcuyla çalıştıklarını ifade etti.

Bugüne kadar 500'ün üzerinde genç sporcuya doğrudan temas ettiklerini, yetişkinlerde ise yaklaşık 200 kişinin yer aldığı 'sosyal voleybol' modeli uyguladıklarını belirtti. Kulüp 8 yaşından 18 yaşa kadar geniş bir yaş aralığında eğitim veriyor ve yetenekli yetişkinleri A takımlara entegre ediyor.

antrenör kadrosu, ulusal hedefler ve eğitim odaklı yaklaşım:

AST Akademi'de toplam 9 kişilik bir voleybol ekibi bulunduğunu söyleyen Ateş, kadrolarında eski Ukrayna milli takımı oyuncusu, Türkiye'de uzun yıllar oynamış antrenör ve Malatya kökenli deneyimli bir antrenörün yer aldığını aktardı. Kulübün öncelikle ulusal müsabakalara katılmayı tercih ettiğini, bunun sporculara seyahat, deneyim ve takım ruhu kazandırdığını belirtti.

Ateş ayrıca çocukların voleybolun içinde kalmasını sağlamak için antrenörlük fırsatları sunduklarını, asistan antrenörlükle deneyim kazandırdıklarını ve üniversite burslarına yönlendirme ile sporcu gelişimini desteklediklerini anlattı. Kulübün farklı şehirlerde eğitim gören ve voleybolu yaygınlaştıran sporcuları üzerinden bölgesel etki yarattığına dikkat çekti.

iş birlikleri, gelecek yönlendirmeleri ve spor turizmi:

Türkiye ile ilişkilerini güçlü tuttuğunu söyleyen Ateş, birkaç yetenekli Türk oyuncuyu ileride Eczacıbaşı, V.Bank'a, Galatasaray veya Fenerbahçe'ye yönlendirmeyi planladıklarını ifade etti. Ayrıca kulübün spor turizmi girişimi ACT Travel'ı 2011'de kurduklarını; amacın Türkiye'deki gençlerin İngiltere'deki spor kültürünü görmesi, Premier Lig kulüpleriyle kurulmuş bağlantılar sayesinde spor ve kültür deneyimi yaşaması olduğunu belirtti.

Sonuç olarak Ateş, AST Akademi'nin hedefini 'İngiltere'ye gelecekte sürekli üreten, sürekli gelişen iyi bir voleybol kültürü aşılamak' olarak özetledi ve altyapı, eğitim ve ulusal müsabaka stratejileriyle bu amaç doğrultusunda ilerlediklerini vurguladı.

LONDRA'DA KURDUĞU VOLEYBOL TAKIMIYLA YETİŞTİRİCİ BİR KULÜP HEDEFLEYEN AST AKADEMİ VOLEYBOL KULÜBÜ BAŞKANI BÜLENT ATEŞ, "AMACIMIZ İNGİLTERE'YE GELECEKTE SÜREKLİ ÜRETEN, SÜREKLİ GELİŞEN İYİ BİR VOLEYBOL KÜLTÜRÜ AŞILAMAK" DEDİ.