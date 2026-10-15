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Londra'da baygın halde bulunan Mahrah Al Nahyan hakkında denetimli serbestlik kararı

BAE Prensesi Mahrah Al Nahyan, 13 Haziran'da Londra'da yanında 3 yaşındaki çocuk varken baygın bulunmasının ardından çocuk ihmali suçlamasını kabul etti ve ceza aldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Londra'da baygın halde bulunan Mahrah Al Nahyan hakkında denetimli serbestlik kararı

Olay ve duruşma:

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşı Mahrah Al Nahyan, 13 Haziran'da Londra sokaklarında aşırı miktarda kokain kullanımının ardından baygın bulundu. O sırada yanında 3 yaşında bir çocuk vardı; çevredeki kişiler çocuğa sahip çıktı ve yardım çağırdı. Olayın bir kısmı bir kişinin çektiği videoya yansıdı; videoda Al Nahyan başı öne eğik ve korkuluklara yaslanmış halde, yanında ise bir adam sırtüstü yatıyordu.

Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada 32 yaşındaki Al Nahyan hakkında açılan "çocuk ihmali" suçlamasını mahkeme sürecinde kabul ettiği açıklandı. Mahkemede yapılan tespitlere göre prenses, sokakta bilinci kapalı şekilde yaklaşık 30 dakika kaldı; bu esnada çocuk ayakkabısız ve işlek bir yol kenarında duruyordu.

Deliller, savunma ve mahkeme değerlendirmesi:

Mahkemede Al Nahyan'ın çantalarında uyuşturucu kullanımına ait malzemeler bulunduğu bildirildi; ancak çantalarda yasa dışı maddeye rastlanmadı. Avukatı Stephen Vullo KC, Al Nahyan'ın olay günü uyuşturucu kullanmadığını, daha önceki günlerde kokain kullandığı için çok yorgun düştüğünü savundu ve müvekkilinin "o gün çok büyük bir hata yaptığı"nı kabul ettiğini belirtti.

Hakim Johnson KC kararında, yabancı müdahalesi olmasaydı çocuğun ciddi şekilde yaralanma veya daha kötüsüyle karşılaşma riskinin çok yüksek olduğunu vurguladı ve durumu şöyle özetledi: "Yabancıların müdahalesi olmasaydı çocuğun ciddi şekilde yaralanma veya daha kötüsüyle karşılaşma riski çok yüksekti. Kaçmış, kaybolmuş olabilirdi. Bir yabancı tarafından kaçırılmış veya zarar görmüş olabilirdi."

Hakim Johnson KC, suçun niteliği ve riskleri göz önüne alarak Al Nahyan'a 2 yıllık denetimli serbestlik ve 6.114 sterlin para cezası uygulanmasına karar verdi; denetimli serbestlik sürecine rehabilitasyon şartı da eklendi.

Güncel durum ve tedavi:

Mahrah Al Nahyan, olay sonrası Surrey kontluğunda, Woking'teki Priory kliniğinde uyuşturucu bağımlılığı tedavisi görüyor. Mahkeme sürecinde prensesin duruşunun ve tedavi almasının kararın şekillenmesinde etkili olduğu belirtildi.

Davada aktarılan ifadeler, çocuğun o an için güvende olmasını sağlayan müdahalelerin belirleyici olduğunu gösteriyor; mahkeme kararı, benzer olaylarda çocuk güvenliğinin öncelikli değerlendirme olduğunu ortaya koydu.

İngiltere&#039;nin başkenti Londra&#039;da haziran ayında kokain kullanımından sokakta baygın halde bulunan...

İngiltere'nin başkenti Londra'da haziran ayında kokain kullanımından sokakta baygın halde bulunan ve bu sırada yanında 3 yaşında bir çocuk olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Prensesi Mahrah Al Nahyan, yargılandığı mahkemede "çocuk ihmali" suçlamasını kabul etti.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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