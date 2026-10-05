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L’Oréal Türkiye'de yeni dönemi şekillendirecek isim: Eva Leihener-Stefan

L’Oréal Türkiye, 1 Ekim 2026'da Eva Leihener-Stefan'ı Transformasyon Direktörü olarak atadı; operasyonel dönüşüm, e-ticaret ve veri stratejilerine liderlik edecek.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

L’Oréal Türkiye'de yeni dönemi şekillendirecek isim: Eva Leihener-Stefan

Atama ve görev kapsamı:

L’Oréal Türkiye, şirketin uzun vadeli çevikliğini, operasyonel mükemmelliğini ve sürdürülebilir büyümesini güvence altına alacak kapsamlı dönüşüm yol haritasını uygulamak üzere Eva Leihener-Stefan1 Ekim 2026 itibarıyla Transformasyon Direktörü (CTO) olarak atadı. Bu kritik rolde Leihener-Stefan, Türkiye organizasyonunda küresel operasyonel dönüşümün Türkiye ayağını uçtan uca hayata geçirmekten sorumlu olacak.

Yol haritası ve öncelikler:

Leihener-Stefan, rolü kapsamında iş birimleri arası dönüşüm girişimlerine öncülük edecek ve tüm fonksiyonlarda güçlü "ONE L’ORAL" sinerjilerinin oluşturulmasına katkı sağlayacak. Görev tanımı, operasyonel süreçlerin modernizasyonu, veri odaklı sistemlerin entegrasyonu ve kurumsal yetkinliklerin güçlendirilmesini kapsıyor; hedef, şirketin hem verimliliğini artırmak hem de sürdürülebilir büyüme çizgisini sağlamlaştırmak olarak belirlendi.

Uluslararası deneyim ve sahadaki başarılar:

28 yıllık L’Oréal kariyeri boyunca Almanya, Fransa, Avustralya ve son olarak Tayvan'da üst düzey sorumluluklar üstlenen Leihener-Stefan; e-ticaretin hızlandırılması, tüketici odaklı marka stratejileri ve departmanlar arası veri odaklı sistemlerin devreye alınması konularında somut başarılar sağladı. Grup için stratejik pilot pazar olan Tayvan'da, Temmuz 2024'te küresel operasyonel dönüşüm projesinin uygulanmasına liderlik etti ve projenin küresel rehberinin oluşturulmasına katkıda bulundu.

Tayvan döneminde organizasyona özel bir Veri Ekibi kazandıran Leihener-Stefan, Aesop markasının entegrasyonunu yöneterek modern ve yüksek verimliliğe sahip çalışma uygulamaları tesis etti. Ayrıca sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık alanlarında aktif rol aldı; ofislerin yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişini sağlamanın yanında Tayvan Fransız Ticaret Odası Başkanlığı ve Avrupa Ticaret Odası Kozmetik Komitesi Eş Başkanlığı gibi sektör çapında düzenleyici ve stratejik diyaloğa katkı veren pozisyonlarda bulundu.

Şirket içindeki dönüşüm ajandasına uluslararası ve operasyonel birikimiyle liderlik edecek olan Eva Leihener-Stefan'in ataması, L’Oréal Türkiye'nin küresel dönüşüm programıyla uyumlu olarak yerel uygulamaları hızlandırmayı ve kurumsal yetkinlikleri kalıcı şekilde güçlendirmeyi hedefliyor.

LİDER TEKNO-GÜZELLİK ŞİRKETİ L’ORÉAL TÜRKİYE, UZUN VADELİ ÇEVİKLİĞİNİ, OPERASYONEL MÜKEMMELLİĞİNİ...

LİDER TEKNO-GÜZELLİK ŞİRKETİ L’ORÉAL TÜRKİYE, UZUN VADELİ ÇEVİKLİĞİNİ, OPERASYONEL MÜKEMMELLİĞİNİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMESİNİ GÜVENCE ALTINA ALACAK KAPSAMLI DÖNÜŞÜM YOL HARİTASINI HAYATA GEÇİRMEK ÜZERE EVA LEİHENER-STEFAN’I 1 EKİM 2026 İTİBARIYLA TRANSFORMASYON DİREKTÖRÜ (CTO) OLARAK ATADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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