Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Erdemir ile meslek yüksekokulu mezunları için istihdam protokolü istiyor

Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Alaplı ziyareti sırasında Erdemir ile meslek yüksekokulu mezunlarına istihdam garantili işbirliği protokolü istediklerini söyledi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 15:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Erdemir ile meslek yüksekokulu mezunları için istihdam protokolü istiyor

Rektör Ulusoy'tan Erdemir işbirliği çağrısı

Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Burçin Şolt ile ilçede görev yapan gazetecileri ziyaret ederek meslek yüksekokullarının mezunlarının istihdamına yönelik planlarını paylaştı. Ulusoy, Alaplı basınının birlik ve beraberliğinden memnuniyet duyduğunu belirtti ve gazetecilerin yüksekokula sahip çıkmasının önemine vurgu yaptı.

Erdemir ile istihdam önerisi:

Ulusoy, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanın meslek yüksekokulları tarafından yetiştirildiğini belirterek, özellikle Erdemir gibi kuruluşlarla öğrencilerin doğrudan istihdamına yönelik bir protokol yapmak istediklerini söyledi. Ulusoy, "Erdemir gibi güzide bir kuruluşumuzun ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere, yüksekokullarımızın sektörle ilgili programlarından mezun olan öğrencilerimize istihdam garantisi sağlamasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rektör, böyle bir işbirliğinin hem üniversitenin hem de Erdemir’in kurumsal gücüne katkı sağlayacağını belirtti. Üniversitenin daha önce başka bir kurumla benzer bir istihdam işbirliği gerçekleştirdiğini ve ilgili kurumun öğrencilere burs imkânı da sağladığını hatırlattı; bu tür protokollerin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini aktardı.

teknoloji lisesi ve mesleki eğitim entegrasyonu:

Gazetecilerin Alaplı’ya bir teknoloji lisesi kazandırılması önerisini de değerlendiren Ulusoy, böyle bir kurumun meslek yüksekokulunun ilgili bölümleriyle bütünleşmesini sağlayacak bir yapıda olmasının uygun olacağını ifade etti. Ulusoy ayrıca meslek yüksekokullarına yönelik talebin her geçen yıl arttığını, bu okulların daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşme, yerel basının takip ve önerilerinin alınmasıyla tamamlandı; rektörlüğün önceliği, mesleki eğitimle sanayi arasındaki bağı güçlendirerek mezunların istihdam olanaklarını artırmak olarak öne çıktı.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET ULUSOY(SOLDA), MESLEK...

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET ULUSOY(SOLDA), MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN İSTİHDAMINA YÖNELİK ERDEMİR İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ YAPMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Lüleburgaz'da çocuk hakları için bilinçlendirme çalışması
images

Küçük yaşta büyük bilinç: anaokulunda afet farkındalığı eğitimi
images

Ara tatilini dinlenme ve öğrenme fırsatı olarak değerlendirin
images

Düzce'de sınav hazırlığı sahada: Özer MTSK uygulamalarını değerlendirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karadeli ailesi annesini uğurlamaya hazırlanıyor

İzmir'de son görev töreni: şehit kara pilot Erdem Çimen uğurlandı

Sınır kapısında operasyon: tırda 187 tabanca ele geçirildi

Akçadağ'da sürücü direksiyonu kaybedince otomobil kayısı bahçesine düştü

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Sinemada Türk dünyası birlik ve dayanışma mesajı

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar