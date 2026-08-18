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MABEM'den tercihte rehberlik: 2 bin 71 öğrencinin geleceğine yön verildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), YKS ve LGS tercihlerinde Manisa genelinden 2 bin 71 öğrenci ve bin 15 veliye ücretsiz danışmanlık verdi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

MABEM'den tercihte rehberlik: 2 bin 71 öğrencinin geleceğine yön verildi

MABEM'den tercih döneminde rehberlik

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), YKS ve LGS tercih döneminde öğrenci ve veli odaklı ücretsiz danışmanlık hizmeti sunarak geleceğe yön verme sürecine katkı sağladı. Hizmet, yalnızca MABEM öğrencilerine değil, Manisa genelindeki tüm öğrencilere açıktı ve rehber öğretmenlerin bireysel yönlendirmeleriyle tercih kararları desteklendi.

Tercih çalışmalarının kapsamı:

Danışmanlık sürecinde rehber öğretmenler, öğrencilerin puanları, başarı sıralamaları, hedefleri, ilgi alanları ve yeteneklerini değerlendirerek kişiye özel yönlendirme yaptı. Görüşmelerde farklı yükseköğretim programları ve lise seçenekleri hakkında bilgi verilirken, tercih listesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar da detaylı şekilde aktarıldı.

Verilen destek ve sonuçlar:

Yürüten çalışmalar kapsamında toplam 2 bin 71 öğrenci ile bin 15 veliye bireysel tercih desteği sağlandı. Rehberlik seanslarında öğrencilerin akademik verileri ile ilgi ve hedefleri arasında denge kurulmasına odaklanıldı ve alternatif seçenekler değerlendirilerek daha bilinçli tercih yapmaları hedeflendi.

Başkan Dutlulu'nun değerlendirmesi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, eğitime erişimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "17 ilçemizde hizmet veren MABEM ile öğrencilerimizin eğitim hayatlarına katkı sunuyoruz. Tercih döneminde de ücretsiz danışmanlık hizmetimizle öğrencilerimizin yanında olduk. Her öğrencimizin kendi hedefleri doğrultusunda doğru tercihi yapabilmesi bizim için çok önemli" dedi.

Belediye yetkilileri, tercih sürecindeki rehberlik çalışmalarının öğrencilerin hedeflerine uygun tercih yapmalarını kolaylaştırdığını ve MABEM'in eğitim desteğinin sınava hazırlık sonrası süreçte de sürdüğünü belirtti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EĞİTİM MERKEZLERİ (MABEM), YKS VE LGS TERCİH DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERİN...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EĞİTİM MERKEZLERİ (MABEM), YKS VE LGS TERCİH DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERİN GELECEKLERİNE YÖN VERMESİNE DESTEK OLDU. ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİNDEN 2 BİN 71 ÖĞRENCİ İLE BİN 15 VELİ YARARLANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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