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Macar turist Kur’an’dan etkilenip Manavgat’ta müslüman oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatildeyken Kur’an-ı Kerim ayetleriyle tanışan Petrin Kornel, araştırmaları sonrası Kelime-i Şehadet getirerek 'Abbas' adını aldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Macar turist Kur’an’dan etkilenip Manavgat’ta müslüman oldu

Manavgat'ta ihtida merasimi

Antalya'nın Manavgat ilçesine tatil için gelen Macaristan uyruklu Petrin Kornel (42), Kur’an-ı Kerim ayetlerinden etkilenerek yaptığı araştırmaların ardından İslam’ı seçti. Kornel için Manavgat İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimi, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Manavgat İlçe Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu, Kornel’e İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi.

Müftü Kadıoğlu'nun açıklamaları:

Oğuzhan Kadıoğlu, İslam’ın bütün peygamberlere ve ilahi kitaplara iman esasına dayandığını belirterek son peygamberin Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem) ve son ilahi kitabın Kur’an-ı Kerim olduğunu ifade etti. Kadıoğlu, 'Bizler bu inancı Kelime-i Şehadet ile dile getiririz. Şimdi sizin Kelime-i Şehadeti ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz' dedi.

Abbas'ın duyguları ve merasimin sonu:

Konuşmanın ardından Kelime-i Şehadet getirerek müslüman olduğunu ilan eden Petrin Kornel, 'Abbas' adını aldı. Merasimin ardından duygularını paylaşan Abbas, Kur’an-ı Kerim’i okuyarak İslam’ı araştırmaya başlamasının hayatında önemli bir değişime yol açtığını söyledi: 'Kur’an-ı Kerim’i okudukça içimde daha önce hiç hissetmediğim bir sakinlik, alçakgönüllülük, rahatlama ve huzur oluştu. Bu duygular bana doğru yolda olduğumu hissettirdi. İslam’ı seçtikten sonra hayatımın değiştiğini ve kalbimde farklı bir huzur oluştuğunu hissediyorum.'

İhtida merasimi, İlçe Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu'nun yaptığı duayla sona erdi. Kadıoğlu, İslamiyet’i seçen Abbas’ı tebrik ederek kendisine ihtida belgesi ile Diyanet yayınlarından çeşitli kitaplar takdim etti.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNE TATİL İÇİN GELEN MACARİSTAN UYRUKLU PETRİN KORNEL (42), KUR’AN-I...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNE TATİL İÇİN GELEN MACARİSTAN UYRUKLU PETRİN KORNEL (42), KUR’AN-I KERİM AYETLERİNDEN ETKİLENEREK YAPTIĞI ARAŞTIRMALARIN ARDINDAN MÜSLÜMAN OLDU. KELİME-İ ŞEHADET GETİREN KORNEL, "ABBAS" ADINI ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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