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Macaristan'dan Dörtyol'a: Szilvia, İslamiyet'i seçip Hasret oldu

Macaristanlı Szilvia, Dörtyol İlçe Müftülüğü'ndeki ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek 'Hasret' adını aldı; kendisine Kur'an-ı Kerim ve kitaplar verildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:08

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Macaristan'dan Dörtyol'a: Szilvia, İslamiyet'i seçip Hasret oldu

Macaristan vatandaşı Szilagyi Szilvia Dörtyol'da İslamiyet'i seçti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Macaristan vatandaşı Szilagyi Szilvia, Dörtyol İlçe Müftülüğü'ne başvurarak İslam dinini kabul etti ve törenle yeni ismi Hasreti aldı. İhtida merasimi müftülük makamında gerçekleştirildi.

Törenin akışı:

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Dörtyol İlçe Müftüsü Kazım Ural, törende İslam dininin temel inanç esasları, ibadetler ve ahlaki değerler hakkında bilgi verdi. Müftü Ural'ın rehberliğinde Kelime-i Şehadet getiren Szilvia resmen Müslüman oldu.

Merasim sonunda Hasret'e ihtida belgesi takdim edildi; ayrıca kendisine Kur'an-ı Kerim ve İslam dinini anlatan çeşitli kitaplar hediye edildi.

Kişisel karar ve tebrikler:

Edinilen bilgilere göre Szilvia, Türk birisiyle evlenme kararı aldıktan sonra Müslüman olma isteğini dile getirdi. Yeni kimliği ve inanç tercihinden duyduğu huzur ve mutluluğu ifade eden Hasret'i tebrik eden Müftü Kazım Ural, törende şunları söyledi: "Bugün makamımızda çok anlamlı ve manevi coşkusu yüksek bir ana şahitlik ettik. İslam diniyle şereflenen Hasret kardeşimizi tebrik ediyor, İslam’ın nurlu yolunda kendisine ve ailesine iki cihan saadeti diliyorum. Rabbim ibadetlerini makbul eylesin."

İhtida merasimi, dinî yönlendirme ve belge teslimiyle tamamlandı; törene katılanlar Hasret'e iyi dileklerini iletti ve yeni hayatında destek sözü verdi.

HATAY&#039;IN DÖRTYOL İLÇESİNDE MACARİSTAN VATANDAŞI SZİLAGYİ SZİLVİA İSLAMİYET&#039;İ SEÇEREK &quot;HASRET&quot;...

HATAY'IN DÖRTYOL İLÇESİNDE MACARİSTAN VATANDAŞI SZİLAGYİ SZİLVİA İSLAMİYET'İ SEÇEREK "HASRET" ADINI ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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