Denizli'de ticaret odası seçimini tamamladı, öncelik hizmet ve sorumluluk

dto'da seçim sonuçları ve genel bakış:

Denizli Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen seçimlerde mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ve ekibi güven tazeledi. Odaya kayıtlı 24 binin üzerinde üye arasından oy kullanma hakkına sahip 12 bin 407 üyeyi kapsayan süreç, sabahın erken saatlerinden akşam 17.00'de oy verme işleminin sona ermesine dek yoğun geçti; ardından oy sayımına geçildi.

sandık süreci ve katılım:

Seçimler, kent genelinde kurulan 30 sandıkta yapıldı. Üyelerin yoğun katılımı dikkat çekerken, sandıkların kapanmasının ardından başlayan sayım geceye doğru tamamlandı ve sonuçlar ilan edildi.

sonuçlar ve meclis dağılımı:

Tamamlanan sayımda Uğur Erdoğan'ın yer aldığı mavi liste, 30 meslek komitesinden 21'inde seçimi kazanırken; başkan adayı Faik Müftüler'in beyaz listesi 9 komitede üstün geldi. Seçim sonuçlarına göre Denizli Ticaret Odası Meclisi'nde mavi listeden 61, beyaz listeden 20 üye yer aldı.

Her iki aday da kendi meslek komitelerinden meclise girmeyi başardı. Uğur Erdoğan'ın bulunduğu 4. Meslek Komitesinde mavi liste 200 oy alırken, beyaz liste 132 oyda kaldı. Faik Müftüler'in yarıştığı 27. Meslek Komitesinde beyaz liste 85, mavi liste 79 oy aldı.

adayların değerlendirmeleri ve sonrası:

Seçimlerin tamamlanmasının ardından değerlendirmede bulunan Uğur Erdoğan, sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm oda üyelerine teşekkür etti ve sürecin DTO'ya yakışan bir atmosferde geçtiğini vurguladı. Erdoğan, "Bu seçimin kaybedeni yok, kazanan Denizli oldu" diyerek ortaya çıkan sonucun kendileri için yeni bir sorumluluk başlangıcı olduğunu belirtti ve güvene layık olmak için daha çok çalışacaklarını ifade etti.

Denizli Ticaret Odası'nda başkanlık seçimi, yeni oluşan Meclis'in gerçekleştireceği ilk toplantıda yapılacak ve bu toplantı yeni yönetimin şekilleneceği önemli adım olacak.

DENİZLİ TİCARET ODASINDA (DTO) GERÇEKLEŞEN SEÇİMLERDE GÜVEN TAZELEYEN DTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, İLK DEĞERLENDİRMESİNDE; "BU SEÇİMİN KAYBEDENİ YOK, KAZANAN DENİZLİ OLDU" DEDİ.