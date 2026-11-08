Mağlubiyete rağmen takımının cesur oyunundan memnun olan Pereira

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Trabzonspor’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Joao Pereira, maçın gidişatı ve takımının performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

pereira'nın maç değerlendirmesi:

Pereira, maça iyi başladıklarını ve ilk dakikalarda gol bulabilecek pozisyonlar yakaladıklarını belirtti. "Maça aslında iyi başladık. 1-2 pozisyon da bulduk. Maçı 1-0 yapabilirdik ancak bunu başaramadık" sözleriyle ilk bölümde istediklerini tam olarak sahaya yansıtamadıklarını ifade etti.

Teknik direktör, alınan ilk golün antrenmanlarda çok çalışılan bir noktadan geldiğine dikkat çekti: "Sonrasında basit bir arkaya atılan topla ilk golü yedik. Bu, antrenmanlarda çok çalıştığımız bir konuydu. Çalışıyoruz ancak maçta maalesef uygulayamadık." Pereira ayrıca ikinci golün de yine üzerinde durdukları bir yerleşim hatası sonucunda olduğunu söyledi.

takımın mücadele ruhu ve sorumluluk:

Pereira, ikinci golden sonra takımın verdiği reaksiyona vurgu yaparak Gençlerbirliği maçından farklı bir görüntü sergilediklerini aktardı. Teknik adam, "Ben bugün takımın performansından mutluyum. Sahada futbol oynamaya çalışan bir takım vardı. Korkmadan oynadık ve gol bulmak için her şeyi denedik" diyerek oyuncuların maçı bırakmadığını ve sadece savunmaya çekilmediklerini savundu.

Maç içinde yaratılan fırsatlara dair Pereira, "6 tane net pozisyonumuz vardı" sözünü tekrar ederek bu pozisyonların gole çevrilememesinin sonucu belirlediğini belirtti. Pereira, ligin üst düzey takımlarından birine karşı bu kadar pozisyon üreterek gol atamamanın oyunun sonucunu etkilediğini vurguladı.

Sözleşmesiyle ve takımın genel durumuyla ilgili gelen istifa sorusuna da yanıt veren Pereira, sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini hatırlattı ve sıralamaya erken dönemde bakmanın sağlıklı olmadığını savundu. Geçen sezon aynı haftada sahip oldukları 14 puana karşı bu sezon 12 puanda olduklarını hatırlatan teknik adam, küme düşme hattının 4 puan üstünde olduklarını ve 10. sırayla aralarında 3 puan bulunduğunu söyledi.

Pereira, eleştirilere kapalı olmadığını belirterek "Yüzde 100 iyi olmadığımızı kabul ediyorum. Ancak başını öne eğip saklanacak, sorumluluktan kaçacak biri değilim. Herhangi bir aksiyon istenirse konuşulabilir" ifadeleriyle sorumluluk almaya hazır olduğunu dile getirdi.

Trabzonspor karşısındaki mağlubiyet, Alanyaspor için puan tablosu açısından değerlendirme gerektirirken Pereira'nın açıklamaları, teknik ekibin ve oyuncuların sahada gösterdikleri oyun anlayışını ön plana çıkarıyor.

CORENDON ALANYASPOR TEKNİK DİREKTÖR JOAO PEREİRA