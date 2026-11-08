Sessiz başlangıç: Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının ilk 15 dakikası golsüz

maçtan kısa notlar:

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Karşılaşma başladı ve ilk bölümde her iki takım da temkinli bir oyun sergiliyor.

ilk 15 dakika:

Maçın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçti. Mücadele halen devam ediyor; ilerleyen dakikalarda takımların hücumda daha net pozisyonlar araması bekleniyor.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.