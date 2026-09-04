Su kaynaklarını koruma vurgusu: Çavdarhisar barajında sahipsiz ağ el konuldu

Denetim ve ele geçirilen malzeme:

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, Çavdarhisar Barajında sahipsiz bir ağ tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince yürütülen çalışma sonucunda ağ barajdan çıkarılarak yetkililer tarafından el konuldu.

Hukuki çerçeve ve uygulama:

Denetim, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümleri kapsamında yapıldı. Yetkililer, söz konusu kanun doğrultusunda gerçekleştirilen müdahalenin, yasadışı avcılığın önlenmesine yönelik rutin uygulamaların bir parçası olduğunu belirtti.

Koruma, sürdürülebilirlik ve denetimlerin devamı:

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. İlçe ekipleri, benzer olayların tekrarlanmaması için kontrolleri yoğunlaştıracaklarını bildirdi.

Olayın ardından el konulan ağa ilişkin hukuki ve idari süreçlerin nasıl ilerleyeceği, ilgili birimlerin yapacağı değerlendirmeler sonucunda belirlenecek. Bölgedeki denetimler, hem doğrudan müdahaleyi hem de halkın ve su ürünleriyle uğraşanların bilinçlendirilmesini kapsayacak şekilde planlanıyor.

ÇAVDARHİSAR BARAJI’NDA KAÇAK AVCILIĞA GEÇİT YOK