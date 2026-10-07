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Mahallede sabah sürprizi: işe çıkan kadın ayıyla karşılaştı

Giresun'un Görele ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde sabah yerleşim alanına giren ayı, güvenlik kamerasına yansıdı; Özlem Kavcı ile karşılaştı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Mahallede sabah sürprizi: işe çıkan kadın ayıyla karşılaştı

Görele'de yerleşim alanına inen ayı

Giresun'un Görele ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir ayı yerleşim alanına girerek sokaklarda dolaştı. Olay, mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu ve çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

görüntüler ve sokaktaki hareketler:

Mahallede kaydedilen görüntülerde ayının sokakta serbestçe hareket ettiği görülüyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, hayvanın kısa süreliğine yerleşim içinde bulunduğunu belgeliyor.

tanığın ifadeleri:

İşe gitmek için evinden çıkan Özlem Kavcı, ayıyı karşısında görünce büyük bir korku yaşadığını anlattı. Kavcı, "Sabah işe gitmek için evden çıktım. Bir anda ayıyı karşımda gördüm. Çok korktum, panik yaşadım ve bağırmaya başladım. Korkuma geri dönemedim. Benim bağırmam üzerine ayı bahçeye doğru geri koştu. Ben de kardeşimin evine doğru koştum" dedi.

Olayın ardından mahallede kısa süreli bir tedirginlik yaşandı. Görüntüler ve tanığın anlatımı, olayda herhangi bir yaralanma kaydı bulunmadığını işaret ediyor.

AYIYI GÖRDÜĞÜ ANDA PANİK YAŞADIĞINI İFADE EDEN ÖZLEM KAVCI, O ANLARI ANLATTI

AYIYI GÖRDÜĞÜ ANDA PANİK YAŞADIĞINI İFADE EDEN ÖZLEM KAVCI, O ANLARI ANLATTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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