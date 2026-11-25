Mahallesinin hizmetlerini adım adım yenileyen Sarıgöllü muhtar

Sarıgöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ayşe Yılmaz Gönen, mahalle sakinlerine verdiği sözleri yerine getirerek hizmet çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin tek kadın muhtarı olan Gönen, kısa sürede hayata geçirilen yeniliklerle yerel halkın dikkatini çekti.

Hayata geçirilen hizmetler:

Gönen, mahalle ihtiyaçlarını önceliklendirerek uygulamaya koyduğu projelerle fark yaratıyor. Bunlar arasında yazlık çadır ve demlikli çaycı gibi pratik hizmetler öne çıkıyor; bu unsurlar, mahalle etkinlikleri ve günlük kullanım için sakinlerin erişimine sunuldu.

Vatandaşlardan gelen tepki ve sürdürülebilirlik:

Muhtar Gönen, çalışmaların devam edeceğini vurgularken, katkıda bulunanlara teşekkür etti. Gönen, "Mahallem için yeniliklere devam ediyoruz. Yazlık çadır ve demlikli çaycılarımız mahallemizin hizmetindedir. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Ne vaat ettim ise sırayla mahallemin hizmetine sunmaya devam etmekteyim" dedi.

Mahalle sakinleri, yapılan düzenlemeleri memnuniyetle karşılarken Gönen'in adım adım ilerleyen hizmet anlayışı yerel takdir topluyor. Muhtarlığın öncelikli hedefi, mevcut hizmetleri koruyup ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikler eklemeye devam etmek olarak öne çıkıyor.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ MUHTARI AYŞE YILMAZ GÖNEN, MAHALLE SAKİNLERİNE VERDİĞİ SÖZLERİ BİR BİR YERİNE GETİREREK HİZMET ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. İLÇENİN TEK KADIN MUHTARI OLAN GÖNEN, MAHALLEYE KAZANDIRDIĞI YENİLİKLERLE VATANDAŞLARIN TAKDİRİNİ TOPLUYOR.