tarladan tezgaha: üretim yeniden canlanıyor

Rize'de, yaklaşık 60 yıl aradan sonra tarlada yetiştirilen kendir (kenevir) bitkisinden elde edilen iplikler, bölgenin geleneksel kumaşı Rize bezi (feretiko) ile buluşarak el emeğine dayalı ürünlere dönüşüyor. 2016'da yetiştirmenin kontrollü olarak serbest bırakılmasının ardından atılan adımlar, 2021'de hayata geçirilen projeyle somut bir üretim zincirine kavuştu.

dokümantasyon ve kurslarla sürecin örülmesi:

Azal Kültür Sanat ve Turizm Derneği'nin yürüttüğü çalışmada, DOKAP desteğiyle Çayeli'ne bağlı Çataklıhoca köyündeki eski bir okul binası tadilattan geçirilerek üretim altyapısına dönüştürüldü. Dernek Başkan Yardımcısı Yücel Bayraktar tarafından aktarıldığı üzere, proje kapsamında tarlada yetiştirilen kendir bitkileri toplanıp lifleri ayrıştırıldı, ardından iplik eğirme ve feretiko dokuma kursları açıldı.

Bu adımla birlikte tarladan ipliğe, iplikten kumaşa uzanan bir zincir oluşturuldu. Kurslarda hem iplik eğirme hem de geleneksel tezgâh teknikleri öğretilerek, bölge halkının kültürel mirası üretime döndürülüyor. Bayraktar, projenin amacını bölgedeki dokuma kültürünü yaşatmak ve özgün tasarımlar ortaya koymak olarak özetliyor.

tarihi kumaştan butik tasarımlara:

Geçmişte metrelerce dokunarak Osmanlı saraylarına kadar gönderildiği bilinen feretiko kumaşı, proje ile modern ancak el işi odaklı bir yaklaşımla yeniden yorumlanıyor. Üretim anlayışı seri üretimden uzak; çanta, kıyafet ve özel tasarım parçalar tezgâhlarda tek tek hazırlanıyor. Bayraktar, şimdi üretimin hacminden çok ürünlerin özgünlüğüne önem verdiklerini vurguluyor.

Projenin ortaya koyduğu üretim modeli, bölgedeki yaşamla doğrudan ilişkili bir sanatın ekonomiye katılmasını sağlıyor. Tarlada başlayan süreç, okulda verilen eğitimlerle devam edip atölyede somut ürünlere dönüşüyor; böylece hem el sanatları korunuyor hem de kırsal ekonomiye katkı hedefleniyor.

Rize bezinin öne çıkan teknik özellikleri de yeniden gündemde. Bayraktar, kumaşın özellikle bölgenin nemli iklimine uygun olması nedeniyle ter çekme özelliğinin ön planda olduğunu, bunun sayesinde bakteriyel oluşumun azalığını ve kumaşın adeta bir "doğal klima" işlevi gördüğünü belirtiyor. Bu nitelikler, feretiko ham maddesi olarak kendirin kullanımını daha değerli kılıyor.

Sonuç olarak, Rize'de başlayan bu girişim hem kültürel mirası korumaya yönelik bir adım hem de yerel üretimi canlandıran bir model örneği oluşturuyor. Tarladan tezgaha uzanan süreç, geleneksel tekniklerin eğitimle birleştirilmesiyle sürdürülebilir bir el sanatı pratiğine dönüşüyor.

RİZE'DE 60 YIL ARADAN SONRA İLK KEZ TARLADA YETİŞTİRİLEN KENDİR (KENEVİR) BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN İPLİKLERLE DOKUNAN GELENEKSEL RİZE BEZİNDEN (FERETİKO) ÇANTA VE KIYAFETLER ÜRETİLMEYE BAŞLANDI.