Ağrı'da arama kurtarma ekiplerine sertifika ve ekipman teslimi

Ağrı'da afetlere hazırlık kapasitesini artırmaya yönelik bir program çerçevesinde, akredite arama kurtarma ekipleri, kamu destek ekipleri ve Destek AFAD gönüllülerine sertifika takdim edildi. Törene Vali Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, AFAD Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek, AFAD genel müdürleri, daire başkanları ve il protokolü katıldı.

Törenin içeriği ve teslim edilen destekler:

Program kapsamında ekiplerin afet ve acil durum çalışmalarında kullanacağı çeşitli arama kurtarma malzemeleri yetkililer tarafından teslim edildi. Sertifika töreni ile birlikte verilen ekipman desteğinin, sahadaki müdahale kapasitesini ve koordinasyonunu güçlendirmesi hedefleniyor. Katılımcılar, yereldeki ekiplerin eğitim ve hazırlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik ortak çaba vurguladı.

Yetkililerin mesajı:

Vali Önder Bozkurt, törende yaptığı konuşmada afetlerin nerede ve ne zaman olacağının bilinmediğine dikkat çekerek, "Afetlere hazır olmak zorundayız. Bu aslında bizler için bir tercih değil, hem ülkemize hem de bizlere karşı bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı. Bozkurt, yerel yöneticiler, kaymakamlar, kurum amirleri ve gönüllülerin katkısıyla düzenlenen programın, ortak sorumluluk ve iş birliği anlayışını pekiştirdiğini belirtti.

Yetkililer, düzenlenen sertifika töreni ve ekipman tesliminin bölgedeki hazırlık seviyesinin görünür biçimde artmasına katkı sağlayacağını, eğitimlerini tamamlayan ekiplerin sahada daha etkin görev alacaklarını ifade etti.

AĞRI'DA AFETLERE HAZIRLIK KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA AKREDİTE ARAMA KURTARMA EKİPLERİNE YÖNELİK SERTİFİKA VE ARMA TAKDİM TÖRENİ DÜZENLENDİ.