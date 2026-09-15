Mahalleyle aynı masada: Didim'de katılımcı toplantıların başlangıcı

Didim'de mahalle buluşmaları sahaya iniyor

Didim Belediyesi, kent yönetimine mahalle sakinlerinin doğrudan katılımını sağlamak amacıyla 'Mahallemiz İçin Aynı Masadayız' adlı buluşma serisini başlatıyor. Proje, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin birlikte değerlendirilmesi hedefiyle tasarlandı. Belediye, geçen yılı 'Mahallemi Dinliyorum' çalışmasıyla başlattığı sahadaki iletişim yaklaşımını bu yeni başlık altında sürdürecek.

İlk buluşma: Efeler Mahallesi:

Serinin açılışı 17 Eylül Perşembe saat 16.30'da Efeler Mahallesi Muhtarlık Önü'nde gerçekleştirilecek. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay etkinlikte mahalle sakinleriyle buluşacak, mahallenin gündemi, öncelikli ihtiyaçları ve talepleri sahada dinlenecek. Toplantıların amaçlarından biri, sorunların masaya yatırılmasının yanı sıra uygulamaya dönük ortak çözümler üretmek olarak açıklandı.

Katılım, yöntem ve beklentiler:

Buluşmalar, yalnızca talep almakla sınırlı kalmayacak; mahalle sakinlerinin görüşleri sahadan alınarak önceliklendirme ve ortak akıl mekanizmalarıyla değerlendirilmesi planlanıyor. Belediye yetkilileri, bu yaklaşımın kent yönetiminde iletişimi güçlendireceğini, hizmet önceliklerinin doğru tespit edilmesine katkı sağlayacağını belirtiyor. Ayrıca programın ilerleyen günlerde Didim'in farklı mahallelerine taşınarak yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Mahalle ile doğrudan diyalog kurmayı amaçlayan 'Mahallemiz İçin Aynı Masadayız' buluşmaları, vatandaş odaklı karar alma süreçlerini güçlendirme ve yerel sorunlara hızlı geri dönüş sağlama vaadiyle yürütülecek.

DİDİM BELEDİYESİ, KENT YÖNETİMİNDE MAHALLE SAKİNLERİNİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ DOĞRUDAN SÜRECE DAHİL ETMEK, MAHALLELERİN İHTİYAÇLARINI YERİNDE DİNLEMEK VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA "MAHALLEMİZ İÇİN AYNI MASADAYIZ" BULUŞMALARINI BAŞLATIYOR.