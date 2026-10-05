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Mahkeme Ertürk'ün cezasını belirledi: 2 yıl 2 ay hapis ve tahliye

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün televizyon programındaki sözleri nedeniyle yargılandığı davada mahkeme 2 yıl 2 ay hapis ve tahliyesine karar verdi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 17:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mahkeme Ertürk'ün cezasını belirledi: 2 yıl 2 ay hapis ve tahliye

Duruşma ve mahkeme kararı:

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında, 20 Mart 2026 tarihinde katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle açılan davanın ilk duruşması Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Türker Ertürk ile tarafların avukatları katıldı. Ertürk savunmasında üzerine atılı suçları işlemediğini belirterek mahkemeden beraat ve tahliye talep etti.

Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda sanık Türker Ertürk'ün, "basın yoluyla halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan cezalandırılmasına hükmederek 2 yıl 2 ay hapis cezası verdi ve sanığın tahliyesine karar verdi.

İddianame ve savcılık talebi:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Türker Ertürk hakkında suç unsuru içeren konuşmalar yaptığı belirtilerek soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İddianamede, sanığın suçlamaları reddetmesine rağmen eylemin suç kapsamında kaldığı, beyanlarının topluma yönelik sair tehdit oluşturduğu ve halk arasında korku ile paniğe yol açabilecek somut isnatlar içerdiği vurgulandı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Hukuki süreç ve kısmi değerlendirme:

Mahkeme kararında, iddianamedeki nitelendirme korunarak hüküm kurulmuş; ancak mahkemenin verdiği ceza alt sınırdan belirlenmiş ve tahliye kararı uygulanmıştır. Sanığın duruşmada beraat talebi ile savunma hakkını kullandığı kaydedildi. Karar, yargılama sürecinin mevcut aşamasına ilişkin sonuç niteliğindedir ve metinde yer alan tarihler, kurum adları ile sayısal veriler duruşma tutanakları ve iddianameye uygun biçimde korunmuştur.

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında tahliye kararı

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında tahliye kararı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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