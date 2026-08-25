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Mahmudiye'de kıvılcım yangını arılıkta geniş çaplı kayba yol açtı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kıvılcımın çıkardığı yangında Hasan Ö.'ye ait arılıkta kovanlar yandı; çok sayıda arı telef oldu, çevrede üzüntü yaşandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mahmudiye'de kıvılcım yangını arılıkta geniş çaplı kayba yol açtı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın, bölgedeki arıcılık faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Olayda bir arılıkta bulunan kovanlar alev alırken, çok sayıda arının telef olduğu bildirildi.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçede arıcılık yapan Hasan Ö. adlı kişinin arılık alanında meydana geldi. Yangına, bölgede bulunan yüksek gerilim hattından sıçrayan kıvılcımın neden olduğu belirtildi. Kısa sürede yayılan alevler kovanları sardı ve müdahale edilmesine rağmen kovanlarda büyük zarar oluştu.

Yangının nedeni ve etkileri:

Yetkililer, yangının başlangıç noktasının yüksek gerilim hattından kaynaklandığını ifade etti. Olay, kovanların alev alması ve çok sayıda arının telef olması şeklinde sonuçlandı. Yangının insan canına zarar vermeden maddi kayıpla atlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yetiştiricilerin tepkisi ve sonuçları:

Eskişehir’deki arı yetiştiricileri ve mahalle sakinleri olayı üzüntüyle karşıladı. Arıcılık açısından önemli bir kayıp olarak değerlendirilen yangın, bölgedeki üretimin kısa vadede etkilenmesine sebep olabilir. Olayla ilgili soruşturma ve benzer risklerin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

ESKİŞEHİR&#039;DE BİR ARILIKTA ÇIKAN YANGIN SONUCUNDA ÇOK SAYIDA ARI TELEF OLDU.

ESKİŞEHİR'DE BİR ARILIKTA ÇIKAN YANGIN SONUCUNDA ÇOK SAYIDA ARI TELEF OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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